Как сделать новогодние блюда полезнее, подсказали врачи

Привычный продукт может сделать праздничные блюда намного полезнее. Иностранный эксперт провел исследование и поделился наблюдениями, сообщает Zakon.kz.

Не набирать вес и укреплять здоровье могут помочь грецкие орехи. Но только если их добавлять в рацион ежедневно. Секретом здорового питания поделился бразильский диетолог Дюрваль Рибас Фильо. Слова специалиста приводит издание Terra.

Врач пояснил: грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатку, антиоксиданты и важные минералы. Эти компоненты снижают уровень вредного холестерина, повышают чувствительность к инсулину и улучшают мозговую активность. Поедание орехов усиливает чувство сытости, а значит, позволяет быстро справляться с аппетитом и поддерживать здоровый вес.

"Грецкие орехи хорошо сочетаются с салатами, рисом, пастой и другими блюдами. Они не только придают пище приятный вкус, но и оказывают комплексное положительное воздействие на организм", – отметил Фильо.

Как утверждает эксперт, орехи благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, останавливают воспалительные процессы и поддерживают общий метаболизм. Диетолог подчеркнул, что даже небольшая порция этих плодов в день улучшает обмен веществ и помогает организму справляться со стрессом, а еще поддерживает концентрацию и память.



