Советы

Как сделать новогодние блюда полезнее, подсказали врачи

Салат с грецким орехом, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 21:04 Фото: freepik
Привычный продукт может сделать праздничные блюда намного полезнее. Иностранный эксперт провел исследование и поделился наблюдениями, сообщает Zakon.kz.

Не набирать вес и укреплять здоровье могут помочь грецкие орехи. Но только если их добавлять в рацион ежедневно. Секретом здорового питания поделился бразильский диетолог Дюрваль Рибас Фильо. Слова специалиста приводит издание Terra.

Врач пояснил: грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, белок, клетчатку, антиоксиданты и важные минералы. Эти компоненты снижают уровень вредного холестерина, повышают чувствительность к инсулину и улучшают мозговую активность. Поедание орехов усиливает чувство сытости, а значит, позволяет быстро справляться с аппетитом и поддерживать здоровый вес.
"Грецкие орехи хорошо сочетаются с салатами, рисом, пастой и другими блюдами. Они не только придают пище приятный вкус, но и оказывают комплексное положительное воздействие на организм", – отметил Фильо.
Как утверждает эксперт, орехи благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, останавливают воспалительные процессы и поддерживают общий метаболизм. Диетолог подчеркнул, что даже небольшая порция этих плодов в день улучшает обмен веществ и помогает организму справляться со стрессом, а еще поддерживает концентрацию и память.

Особенно полезно есть грецкие орехи в праздничные дни, когда нас соблазняет много высококалорийных продуктов. По словам диетолога, орехи помогают сбалансировать блюда по питательным веществам без лишней нагрузки на организм.

Ранее мы рассказывали, какие фрукты улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
Денис Брагин
Денис Брагин
