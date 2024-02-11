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Хачапури лучше чем пицца? Специалисты рассказали, чем полезно известное итальянское блюдо

Хачапури лучше чем пицца? Специалисты рассказали, чем полезно известное итальянское блюдо Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали, чем полезна пицца, а кому она может быть вредна. А также дали несколько рекомендаций любителям этого итальянского блюда, сообщает Zakon.kz

Эксперты отметили, что вкус и разнообразие пиццы делают её одним из любимых блюд в разных странах. Независимо от предпочтений, каждый сможет найти свою идеальную пиццу с различными начинками.

В пицце присутствуют основные группы продуктов, включая углеводы, белки, жиры, витамины и минералы.

Польза пиццы:

  • углеводы и белки являются источником энергии для организма;
  • витаминами и минералами богата овощная пицца;
  • источником кальция является сыр - неотъемлемый ингредиент любой пиццы. Он необходим для поддержания здоровых костей и мышц организма.

Вред пиццы:

  • чрезмерное употребление пиццы может быть вредным для здоровья сердца и привести к повышению давления и проблемам с почками;
  • пицца может быть высококалорийной, особенно если она приготовлена с множеством масла, сыра и мяса;
  • некоторые магазинные версии пиццы содержат пищевые добавки, которые могут быть потенциально вредными для здоровья.

Роспотребнадзор рекомендует выбирать пиццу из тонкого теста, с меньшим количество сыра и добавлением большого количества овощей. Умеренное потребление пиццы не повредит организму.

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