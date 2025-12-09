#Казахстан в сравнении
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые на десять шагов впереди других

Лиса, рыжий цвет, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 08:20 Фото: pixabay
В то время как одни люди живут шаг за шагом, другие, кажется, всегда на десять шагов впереди. Их способность предвидеть, стратегически планировать и решать проблемы почти сверхчеловеческая, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Collective World предполагают, что дата рождения может иметь на это какое-то влияние, и пять знаков зодиака особенно выделяются своей способностью всегда быть впереди.

Дева

Девы всегда мыслят стратегически. Их ум и находчивость позволяют им с легкостью решать даже самые сложные задачи. Они руководствуются логикой и практичностью во всем, а будучи мастерами планирования и координации, они значительно облегчают себе путь к поставленным целям.

Лев

Львы умны, внимательны к ситуации и прекрасно понимают окружающий мир, а их врожденная уверенность помогает им преодолевать любые невзгоды. Благодаря критическому мышлению они никогда не теряют надежды и всегда видят свет в конце туннеля. Они известны как одни из лучших специалистов по решению проблем, потому что не боятся столкнуться с любыми препятствиями, чтобы найти решение.

Козерог

Козероги – воплощение практичности. Они воспринимают каждую ошибку как урок и применяют полученные знания в новых ситуациях. Они почти всегда осознают возможные последствия и склонны тщательно готовиться даже к самым худшим вариантам развития событий. Их критичность и внимание к деталям делают их невероятно самостоятельными и независимыми.

Овен

Будучи самым быстрым знаком зодиака, Овен часто опережает всех остальных на десять шагов. Ими движет жажда жизни и неукротимое амбициозное мышление. Когда дело касается карьеры, именно они первыми подают заявления о приеме на работу, встречаются с ключевыми людьми и посещают семинары для оттачивания своих навыков. Они также прекрасные советчики, поскольку их слова основаны на честном жизненном опыте.

Скорпион

Скорпионы всегда на шаг впереди остальных благодаря своему упорству и целеустремленности. Если они что-то задумали, то, не колеблясь ни секунды, воплощают задуманное в жизнь. Они готовы на все ради достижения цели – от планирования на год вперед до посещения конференций для получения новых знаний и навыков.

Ранее астрологи напророчили неожиданное богатство трем знакам зодиака.

Аксинья Титова
