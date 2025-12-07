"Подставляйте карманы": астрологи пророчат неожиданное богатство трем знакам зодиака

На предстоящей неделе три знака зодиака испытают необычайную удачу и процветание благодаря мощной астрологической энергии. Ключевым событием станет прямой переход Нептуна в знак Рыб 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

По данным Mixnews, именно в этом знаке планета соединится с Сатурном. Пора отпустить тревоги и поверить, что ваша энергия ведет вас к более счастливой жизни.

Рак

Вы вступаете в один из самых духовных периодов жизни, когда мечты сбываются, и вы внезапно обретаете свое предназначение. Нептун переходит в знак Рыб в среду, 10 декабря, активируя вашу духовную сферу, новые возможности и смысл жизни. Его энергия требует от вас идти на риск и прислушиваться к своей интуиции, даже если у вас нет логического подтверждения. В Рыбах Нептун сочетается с Сатурном, принося мотивацию и ресурсы для воплощения ваших мечтаний в реальность.

Овен

Будьте открыты неожиданным поворотам. Счастье невозможно запланировать, но вы притягиваете его своими решениями и открытым, позитивным настроем. Такой подход станет ключевым, когда Меркурий войдет в знак Стрельца в четверг, 11 декабря. Этот транзит принесет вам предложения и возможности, которые принесут больше счастья, но только если вы позволите себе экспериментировать. Меркурий возвращается в знак Стрельца после ретроградного движения в ноябре, а это значит, что темы, которые были актуальны с 29 октября по 18 ноября, снова выйдут на поверхность.

