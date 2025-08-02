Астрологи перечислили самые сентиментальные знаки зодиака

Некоторые люди легко отпускают прошлое, начав жизнь с чистого листа сразу после расставания. Другие же годами живут воспоминаниями, переживая былые эмоции снова и снова, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews утверждают, что степень сентиментальности и способность долго хранить эмоциональные связи напрямую зависят от знака зодиака, под которым родился человек.

Телец

Тельцы славятся своей романтичностью и умением по-настоящему привязываться к партнеру. По своей природе они – однолюбы, которые, однажды полюбив, хранят это чувство в сердце долгие годы, даже если отношения уже давно закончились. Расставание воспринимается как настоящая трагедия, которую они всеми силами стремятся оттянуть, цепляясь за воспоминания и надежду на возобновление отношений.

Рак

Раки – один из самых чувствительных знаков зодиака, способный искренне отдавать себя любимому человеку. Их эмоциональная привязанность столь сильна, что после разрыва Раки с трудом начинают новые отношения. Как настоящие интроверты, они избегают новых знакомств и долго живут в прошлом, постоянно вспоминая яркие моменты совместной жизни и болезненно переживая расставание.

Стрелец

Несмотря на свою природную энергичность и оптимизм, Стрельцы на удивление сентиментальны, особенно в личных отношениях. Они долго и настойчиво добиваются взаимности, а когда не получают ее – погружаются в уныние и тоску. Переживая расставание, Стрельцы становятся раздражительными и даже грубыми по отношению к окружающим.

Рыбы

Рыбы – творческие и романтичные натуры, глубоко переживающие расставание. Их сентиментальность проявляется в привязанности к музыке, местам, запахам и воспоминаниям, связанным с прошлыми отношениями. Для Рыб прошлые отношения – источник вдохновения, несмотря на грусть и ностальгию. Они с удовольствием погружаются в меланхоличные размышления, которые подпитывают их творческую энергию и помогают двигаться дальше.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, чья жизнь разделится на "до" и "после" в августе.