Назван вид напитков, разрушающих эмаль: кто-то пьет это каждый день

Зимой многие любят согреться чашкой горячего чая, кофе или шоколада. Однако эта привычка может навредить здоровью зубов. По словам специалистов, регулярное употребление слишком горячих напитков может повредить эмаль и привести к повышенной чувствительности, сообщает Zakon.kz.

О том, почему это происходит и как минимизировать риски, рассказал основатель российской сети стоматологических клиник Залим Кудаев.

По его словам, эмаль плохо переносит резкие перепады температуры. Когда человек пьет напиток горячее 60 градусов, поверхность зуба испытывает термический шок. Это приводит к образованию микротрещин, особенно если употреблять горячее на морозе, пишет Ferra.

"Зубная эмаль – самая твердая ткань в организме, но она не рассчитана на экстремальные температурные перепады, например, когда вы пьете напиток температурой выше 60°C", – сказал Залим Кудаев.

В результате повышается проницаемость эмали, и в микротрещины легче проникают кислоты и красящие вещества, что может вызвать кариес и потемнение зубов.

"Кроме того, усиливается деминерализация, то есть высокая температура ускоряет растворение гидроксиапатита – основного минерала эмали. Повышается и проницаемость, так как трещины становятся "воротами" для кислот и пигментов, вызывающих кариес и потемнение зубов", – продолжил специалист.

Исследования показывают, что у 68% людей, регулярно пьющих напитки температурой выше 70°C, в течение двух лет развивается гиперчувствительность зубов. Наиболее агрессивными считаются черный чай и кофе, особенно с лимоном или молоком. Глинтвейн и грог опасны сочетанием высокой температуры, сахара и фруктовых кислот, а горячий шоколад образует липкий налет, который дольше удерживает тепло у поверхности зубов. Даже полезные травяные отвары, такие как ромашка или имбирь, могут навредить, если их пить обжигающими.

Но отказываться от согревающих напитков в холод необязательно. Чтобы защитить зубы, достаточно соблюдать простые правила:

Контролируйте температуру. Дайте напитку остыть до 50-55°C.

Используйте соломинку. Это сократит контакт жидкости с зубами.

Не задерживайте напиток во рту. Старайтесь глотать его сразу.

Прополощите рот водой. Сделайте это через 10-15 минут после чаепития.

Не чистите зубы сразу после горячего напитка. Подождите минимум 30 минут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

