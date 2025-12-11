#Казахстан в сравнении
Советы

Самый вредный ритуал на Новый год

Фото: pexels
Совсем скоро наступит самая главная ночь в году. И конечно, во время новогоднего застолья трудно удержаться от смешивания разных блюд. Но, по словам диетолога и нутрициолога Софьи Ковановой, самая вредная привычка – запивать салаты алкоголем, сообщает Zakon.kz.

Особенно, по словам специалиста, это касается традиционных блюд вроде оливье или селедки под шубой.

"Лучше делать паузы между едой и алкоголем хотя бы два часа – это помогает пищеварению", – пояснила врач.

Диетолог, как сказано в публикации "АиФ", советует чередовать бокалы шампанского со стаканом воды с лимоном и при возможности употреблять ферменты.

"Алкоголь лучше сочетать с фруктами или овощным салатом либо пить отдельно с водой из расчета один к одному", – заключила Кованова.

Когда наряжать елку, чтобы стать успешным и богатым в 2026 году

Не так давно мы рассказывали, как похудеть к Новому году без диет и стресса.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
