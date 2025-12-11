#Казахстан в сравнении
Советы

Названы знаки зодиака, которых ждет декабрьское преображение

Снег, яблоки, Белоснежка, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 00:59 Фото: pexels
Иногда внутреннюю работу, которую мы делаем над собой, замечает весь мир. Для четырех знаков наступает именно такой период – звезды обещают яркое преображение: в энергетике, внешности, уверенности и настроении, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews предупреждают, что это месяц, когда красота идет не от макияжа, а от того, как вы относитесь к себе.

Весы

Весы давно учатся важному: говорить "нет" там, где раньше перегружали себя, и давать себе право на отдых. Эта новая стратегия заботы о себе превращается в мягкий, но ощутимый магнетизм.

Овен

Овны, ваши небольшие ежедневные усилия наконец сложились в один яркий эффект. Регулярные тренировки, уход за собой, вода вместо стресса – и вдруг приходит момент, когда все "расцветает". Люди замечают, что рядом с вами стало спокойно и приятно.

Близнецы

Для Близнецов этот год стал временем отпускания – лишних привычек, токсичных контактов, старых страхов. Это непростая работа, но она уже приносит плоды. Вы светитесь изнутри: стало больше свободы, спокойствия, ясности. Люди замечают, насколько легкими вы стали.

Козерог

Козероги привыкли быть опорой для других, но в 2025-2026 вы наконец меняете приоритеты. Нормальный сон, регулярные перерывы, утренние ритуалы и мягкая дисциплина возвращают энергию, утраченный баланс и свежесть. Ваше преображение невозможно не заметить: вы выглядите спокойнее, здоровее, красивее.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которых "хранит судьба".

Аксинья Титова
