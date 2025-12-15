Одиноким дали совет, как встретить Новый год с радостью

Празднование Нового года в одиночестве может быть радостным и полноценным, сообщает Zakon.kz.

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Pravda.Ru рассказала, что многое зависит от того, почему человек проводит праздник один. По ее словам, если решение отмечать праздник в уединении является осознанным выбором – это свидетельствует о эмоциональной зрелости и самодостаточности.

"Он способен наслаждаться собственным обществом, не испытывая чувства неловкости или тревоги. Даже такой традиционно семейный праздник не вызывает у него внутреннего напряжения", – пояснила психолог.

Если же одиночество оказалось вынужденным, современным помощником станут технологии. Новый год можно встретить с родными онлайн через видеозвонок или групповой чат. Это позволит сохранить ощущение тепла и близости, даже находясь на расстоянии.

Абравитова отметила, что новогодняя ночь может стать временем подведения итогов прошедшего года и планирования будущего не только для тех, кто встречает праздник в одиночестве, но и для каждого, кто стремится к личностному росту.

