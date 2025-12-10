Новогодний декор и ваши питомцы: что безопасно, а что смертельно опасно – рекомендации ветеринара

В декабре дома превращаются в маленькие вселенные из огоньков, хвои и блестяшек. Мы радуемся празднику, а питомцы получают шанс на собственные исследования. И что делать, когда ваш хвостатый друг снова съел кусок мишуры или дождика, выяснял Zakon.kz.

Допустим, вы наряжаете елку. Для вас это теплая семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение, а для кошки внезапно открывшийся многоярусный аттракцион. И если на ветках блестят стеклянные шары, то в ее глазах это идеальные мишени для испытания своих подушечек на лапках. Итог предсказуем: звон, осколки, кошачий надменный взгляд, что "оно само упало", и хорошо, если этот праздничный перформанс обойдется без травм.

Собаки в это время заняты делом не менее важным. Они проверяют прочность гирлянд. Видимо, считают, что провод – это вариант жевательной игрушки с привкусом тока. Некоторые еще и уверены, что мишура – что-то вроде блестящей лапши, которую обязательно нужно попробовать. Увы, проглоченные украшения могут обернуться реальной опасностью: от проблем с кишечником до летального исхода.

Животные и съеденный декор

Фото: freepik

Как избежать проблем и возможных трагедий с домашними животными в период новогодних праздников и при украшении квартиры, рассказал ветеринар, терапевт-дерматолог Алексей Лыткин.

"Как правило, опасность представляют дождики, мишура и различные мелкие элементы игрушек: бантики, тканевые украшения. Самое опасное – это именно такие мелкие, легко проглатываемые детали. Чаще всего серьезные проблемы у животных возникают из-за дождика и мишуры", – говорит ветеринар.

В таких ситуациях важно незамедлительно обратиться к врачу. Нельзя ждать, что проглоченные предметы сами выйдут из организма. Это может привести к серьезным осложнениям, вплоть до непроходимости кишечника или внутреннего повреждения.

Если вы заметили, что животное проглотило мишуру, дождик или любой другой мелкий предмет, или если оно вдруг стало вялым, отказывается от еды, рвет или проявляет беспокойство, нужно сразу ехать к специалисту.

Альтернатива мишуре и гирляндам

Фото: freepik

Хвостатые исследователи не упускают шанса познакомиться с каждым новогодним украшением. И порой то, что кажется нам милой деталью интерьера, для них может оказаться серьезной угрозой. Ветеринар рассказал, как можно снизить риск.

"Безопасных альтернатив новогоднему декору на самом деле не так много. Но если дома есть животное, то лучше покупать крупные игрушки, которые ваш питомец не сможет проглотить. Важно избегать использования дождика, мишуры и других мелких декоративных элементов, потому что именно они сильнее всего привлекают внимание животных и представляют наибольшую опасность", – поясняет Алексей Лыткин.

Но не торопитесь паниковать. Устроить красивый и безопасный праздник можно.

Врач посоветовал использовать безопасные украшения: Деревянные или другие натуральные, экологичные изделия.

Пластиковые снежинки.

Силиконовые декоративные элементы.

"Это хороший компромисс между праздничным декором и безопасностью для домашних животных", – говорит терапевт-дерматолог Алексей Лыткин.

И самое главное, проанализируйте, что в доме может разбудить азарт питомца. Все, что блестит, шуршит или болтается на уровне глаз – в зоне риска. Пластиковые игрушки вместо стеклянных, гирлянды с плотной изоляцией, надежно закрепленная елка и отсутствие мишуры на доступных уровнях, и вот вы уже не только творец новогоднего уюта, но и стратег, опережающий усатых "диверсантов".

Материал по теме Питание, прогулки и иммунитет: как подготовить домашнего питомца к зиме

Что точно не стоит использовать в декоре

Фото: freepik

Опасные хвойные растения для домашних животных:

Пихта

Можжевельник

Туя

Кедр

Сосна

"Они токсичны для животных, могут вызывать проблемы с почками, влиять на мозговую активность, вызывать неврологические дефициты вплоть до потери сознания. Поэтому лучше вообще не давать контакт с этими растениями, особенно с ветками. Их запах провоцирует животных на покусывание, что приводит к отравлению", – предупреждает ветеринар.

Без риска можно применять: Бамбук

Денежное дерево

Искусственные деревья

Материал по теме Учеба, спорт и свободное время: как школьнику правильно распределить нагрузку в последний месяц года

Главное – не забывайте, собаки и кошки не планируют красть праздник, как Гринч. Они просто участвуют в нем по‑своему, правда, слегка пренебрежительно относятся к технике безопасности. Если мы немного подстроим дом под их логику, новогодний декор будет и красивым, и безопасным, а праздник – спокойным.