Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год
Судя по фото, продюсер встретила Новый год в кругу самых близких: мужа Нуртаса Айдарбекова, младшего сына Зангара с женой Индирой и старшего Кайрата.
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Со средним сыном Аяном Нуртас и Гульзира Айдарбековы созвонились по видеозвонку. Также они по видеосвязи поговорили с четырьмя детьми Кайрата Нуртаса. Жену популярного певца – Жулдыз Абдукаримову – видно не было.
Под публикацией Гульзира Айдарбекова поздравила своих фолловеров с Новым годом и пожелала сплоченности и мира.
"Если снохи будут ладить, то и братья будут неразлучны... Пусть Всевышний подарит сознательную, верную невестку, которая станет маяком для каждой семьи. Чем искать сплетни и винить других во всех бедах, лучше чтобы каждый человек исправил свою ошибку, чтобы потом не сожалеть. Берегите, что имеете. Жизнь – река", – оставила неоднозначную запись мама Кайрата Нуртаса под опубликованными в Instagram снимками и роликами.
Подписчики в ответ закидали Гульзиру Айдарбекову поздравлениями с Новым годом.
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