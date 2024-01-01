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Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год

Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова сегодня, 1 января 2024 года, поделилась со своими подписчиками в Instagram серией видео и фото с празднования Нового года, сообщает Zakon.kz.

Судя по фото, продюсер встретила Новый год в кругу самых близких: мужа Нуртаса Айдарбекова, младшего сына Зангара с женой Индирой и старшего Кайрата.

Мама Кайрата Нуртаса показала, с кем встретила Новый год

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

Со средним сыном Аяном Нуртас и Гульзира Айдарбековы созвонились по видеозвонку. Также они по видеосвязи поговорили с четырьмя детьми Кайрата Нуртаса. Жену популярного певца – Жулдыз Абдукаримову – видно не было.

Под публикацией Гульзира Айдарбекова поздравила своих фолловеров с Новым годом и пожелала сплоченности и мира.

"Если снохи будут ладить, то и братья будут неразлучны... Пусть Всевышний подарит сознательную, верную невестку, которая станет маяком для каждой семьи. Чем искать сплетни и винить других во всех бедах, лучше чтобы каждый человек исправил свою ошибку, чтобы потом не сожалеть. Берегите, что имеете. Жизнь – река", – оставила неоднозначную запись мама Кайрата Нуртаса под опубликованными в Instagram снимками и роликами.

Подписчики в ответ закидали Гульзиру Айдарбекову поздравлениями с Новым годом.

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2 октября 2023 года Мама Кайрата Нуртаса поделилась секретом счастливой семейной жизни. Гульзира Айдарбекова поделилась советом с девочками, взятым из своей жизни. Подробнее здесь.

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