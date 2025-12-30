#Казахстан в сравнении
Советы

Праздник без ЧП: спасатели дали советы казахстанцам к Новому году

спасатели дали советы казахстанцам к Новому году, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 20:53 Фото: pixabay
Спасатели обратились к казахстанцам, напомнив правила, которые важно соблюдать, чтобы встретить Новый год без пожаров, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба МЧС РК опубликовала следующие правила:

  • проверьте исправность электропроводки;
  • не используйте пиротехнику в доме;
  • не украшайте елку легковоспламеняющимся декором;
  • не оставляйте гирлянды включенными на ночь и при уходе из дома;
  • не перегружайте розетки;
  • следите за печью и своевременно очищайте ее от сажи;
  • в случае пожара немедленно звоните 112.

Ранее сообщалось, что 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
