Праздник без ЧП: спасатели дали советы казахстанцам к Новому году

Фото: pixabay

Спасатели обратились к казахстанцам, напомнив правила, которые важно соблюдать, чтобы встретить Новый год без пожаров, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба МЧС РК опубликовала следующие правила: проверьте исправность электропроводки;

не используйте пиротехнику в доме;

не украшайте елку легковоспламеняющимся декором;

не оставляйте гирлянды включенными на ночь и при уходе из дома;

не перегружайте розетки;

следите за печью и своевременно очищайте ее от сажи;

в случае пожара немедленно звоните 112. Ранее сообщалось, что 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода.



