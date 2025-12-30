Праздник без ЧП: спасатели дали советы казахстанцам к Новому году
Спасатели обратились к казахстанцам, напомнив правила, которые важно соблюдать, чтобы встретить Новый год без пожаров, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба МЧС РК опубликовала следующие правила:
- проверьте исправность электропроводки;
- не используйте пиротехнику в доме;
- не украшайте елку легковоспламеняющимся декором;
- не оставляйте гирлянды включенными на ночь и при уходе из дома;
- не перегружайте розетки;
- следите за печью и своевременно очищайте ее от сажи;
- в случае пожара немедленно звоните 112.
Ранее сообщалось, что 31 декабря большую часть Казахстана накроет непогода.
