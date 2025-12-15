#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Советы

Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков

продукты, которые опасно есть аллергикам и астматикам в Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:40 Фото: freepik
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева рассказала, какие риски таит новогодний сезон для аллергиков и астматиков, сообщает Zakon.kz.

Она предупредила об опасности праздничных атрибутов в разговоре с "Лентой.ру".

"Традиционные продукты меню Нового года – это мандарины, шоколад, орехи, сладкие газированные напитки. Они являются сильными аллергенами и могут вызывать не только кожные реакции, но и бронхоспазм у предрасположенных людей", – отметила врач.

Особенно опасны скрытые аллергены в сложных блюдах и кондитерских изделиях.

По словам Зайцевой, риск усиливается из-за долгого пребывания в закрытых помещениях.

"В плохо проветриваемых комнатах концентрация бытовых аллергенов, таких как пыль, шерсть животных, микрочастицы от игрушек или снег-спреев, резко возрастает. Если добавить к этому сухой воздух от обогревателей, получится идеальная среда для раздражения дыхательных путей", – объяснила она.

Еще одним опасным фактором профессор назвала холодный воздух на улице.

"Резкий вдох морозного воздуха вызывает спазм бронхов у многих пациентов с астмой. Именно поэтому в преддверии праздников, когда появляется время на длительные прогулки, особенно важно не терять контроль над заболеванием", – подчеркнула Зайцева.

Специалист советует сохранять бдительность и строго следовать назначенному лечению, чтобы Новый год приносил радость, а не срочный визит в больницу.

Ранее мы сообщали, что одиноким дали совет, как встретить Новый год с радостью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Простой тест от врача: как узнать, здоровы ли ваши легкие
17:02, 12 ноября 2025
Простой тест от врача: как узнать, здоровы ли ваши легкие
Назван неожиданный способ победить сезонную депрессию
15:23, 27 октября 2023
Назван неожиданный способ победить сезонную депрессию
Врач рассказала, каким должен быть запах от здорового человека
18:30, 31 августа 2024
Врач рассказала, каким должен быть запах от здорового человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: