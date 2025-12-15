Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева рассказала, какие риски таит новогодний сезон для аллергиков и астматиков, сообщает Zakon.kz.

Она предупредила об опасности праздничных атрибутов в разговоре с "Лентой.ру".

"Традиционные продукты меню Нового года – это мандарины, шоколад, орехи, сладкие газированные напитки. Они являются сильными аллергенами и могут вызывать не только кожные реакции, но и бронхоспазм у предрасположенных людей", – отметила врач.

Особенно опасны скрытые аллергены в сложных блюдах и кондитерских изделиях.

По словам Зайцевой, риск усиливается из-за долгого пребывания в закрытых помещениях.

"В плохо проветриваемых комнатах концентрация бытовых аллергенов, таких как пыль, шерсть животных, микрочастицы от игрушек или снег-спреев, резко возрастает. Если добавить к этому сухой воздух от обогревателей, получится идеальная среда для раздражения дыхательных путей", – объяснила она.

Еще одним опасным фактором профессор назвала холодный воздух на улице.

"Резкий вдох морозного воздуха вызывает спазм бронхов у многих пациентов с астмой. Именно поэтому в преддверии праздников, когда появляется время на длительные прогулки, особенно важно не терять контроль над заболеванием", – подчеркнула Зайцева.

Специалист советует сохранять бдительность и строго следовать назначенному лечению, чтобы Новый год приносил радость, а не срочный визит в больницу.

