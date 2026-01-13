#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Советы

Лучше не спорить: знаки зодиака с самым сложным характером

мужчина, телефон, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 15:59 Фото: pexels
Мы все хотя бы раз сталкивались с людьми, чья агрессия кажется необъяснимой. Почему одни сохраняют спокойствие, а другие вспыхивают по пустякам? Астрология предлагает интересный ответ: некоторые знаки зодиака обладают более горячим темпераментом, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты начали топ-3 с самых миролюбивых.

Стрельцы – огненный знак, но под покровительством Юпитера они чаще излучают доброжелательность, чем ярость. Они не злопамятны и редко копят обиды, хотя иногда могут вспылить, как и все "огненные". Больше всего Стрельцов раздражают люди без интересов и стремлений – те, кто плывет по течению и живет без искры. Опоздание они еще простят, а вот скучный монолог о завтраке – вряд ли. Для Стрельца ум без любопытства – как костер без огня.

Овны – ходячий вулкан.

Их управитель Марс делает их импульсивными, резкими и нетерпеливыми. Это тот самый человек, который сигналит в пробке спустя полсекунды после зеленого света. Овен не плетет интриги и не копит раздражение – он скажет все прямо, громко и эмоционально. Зато и остывает быстро. Его злит неэффективность, медлительность и попытки ограничить его свободу. Овен – лидер по натуре и терпеть не может, когда им пытаются командовать.

Скорпион – самый опасный тип гнева.

Им управляют Марс и Плутон, наделяя их колоссальной внутренней силой. Внешне Скорпионы часто спокойны и сдержанны, но их злость не вспыхивает – она тлеет. Они не устраивают сцен из-за мелочей, зато запоминают обиды надолго и умеют ждать. Предательство, ложь и неуважение – вот что выводит их из равновесия быстрее всего. Недаром говорят: бойтесь гнева терпеливого человека.

Впрочем, у каждого знака есть и светлая, и теневая сторона. Звезды, как отмечено в публикации ГлагоL, лишь задают темперамент, а вот как именно вы распорядитесь своим огнем – решать только вам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 15:59
Только три знака зодиака войдут в полосу мощного везения в ближайшие дни

Ранее астрологи перечислили три знака зодиака, которые годами не решаются на развод вопреки логике. О них можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Беспощадны и хладнокровны: самые сложные женщины по знаку зодиака
17:37, 13 мая 2024
Беспощадны и хладнокровны: самые сложные женщины по знаку зодиака
Названы самые скандальные знаки зодиака
18:03, 29 августа 2024
Названы самые скандальные знаки зодиака
Пять знаков зодиака, которым сложнее всего найти любовь
01:50, 04 февраля 2025
Пять знаков зодиака, которым сложнее всего найти любовь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: