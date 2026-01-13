Лучше не спорить: знаки зодиака с самым сложным характером

Мы все хотя бы раз сталкивались с людьми, чья агрессия кажется необъяснимой. Почему одни сохраняют спокойствие, а другие вспыхивают по пустякам? Астрология предлагает интересный ответ: некоторые знаки зодиака обладают более горячим темпераментом, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты начали топ-3 с самых миролюбивых.

Стрельцы – огненный знак, но под покровительством Юпитера они чаще излучают доброжелательность, чем ярость. Они не злопамятны и редко копят обиды, хотя иногда могут вспылить, как и все "огненные". Больше всего Стрельцов раздражают люди без интересов и стремлений – те, кто плывет по течению и живет без искры. Опоздание они еще простят, а вот скучный монолог о завтраке – вряд ли. Для Стрельца ум без любопытства – как костер без огня.

Овны – ходячий вулкан.

Их управитель Марс делает их импульсивными, резкими и нетерпеливыми. Это тот самый человек, который сигналит в пробке спустя полсекунды после зеленого света. Овен не плетет интриги и не копит раздражение – он скажет все прямо, громко и эмоционально. Зато и остывает быстро. Его злит неэффективность, медлительность и попытки ограничить его свободу. Овен – лидер по натуре и терпеть не может, когда им пытаются командовать.

Скорпион – самый опасный тип гнева.

Им управляют Марс и Плутон, наделяя их колоссальной внутренней силой. Внешне Скорпионы часто спокойны и сдержанны, но их злость не вспыхивает – она тлеет. Они не устраивают сцен из-за мелочей, зато запоминают обиды надолго и умеют ждать. Предательство, ложь и неуважение – вот что выводит их из равновесия быстрее всего. Недаром говорят: бойтесь гнева терпеливого человека.

Впрочем, у каждого знака есть и светлая, и теневая сторона. Звезды, как отмечено в публикации ГлагоL, лишь задают темперамент, а вот как именно вы распорядитесь своим огнем – решать только вам.

