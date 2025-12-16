#Казахстан в сравнении
Советы

Астрологи назвали счастливчиков, которым сказочно повезет в 2026 году

гороскоп, астрологи, прогноз, 2026, знаки зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 23:08 Фото: pixabay
Астрологи считают, что 2026 год, который по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Лошади, станет периодом быстрых перемен и смелых решений. Успех, по их мнению, будет сопутствовать тем, кто готов действовать активно и выходить за рамки привычного, сообщает Zakon.kz.

Специалисты выделили несколько знаков зодиака, для которых год обещает особенно благоприятные перспективы в карьере, финансах и личной жизни. Энергия года связана со скоростью, независимостью и внутренними трансформациями, поэтому пассивная позиция может лишить шансов на удачу, пишет Vse42.ru.

Главным фаворитом года астрологи называют Овна. Представителей этого знака ожидают заметный профессиональный рост, увеличение доходов и позитивные изменения в личной сфере. Поддержка Огненной Лошади также затронет Львов и Стрельцов, однако именно Овны, по прогнозам, получат наибольшее количество возможностей.

Для Тельцов 2026 год может стать периодом финансового укрепления, удачных сделок и неожиданных поступлений. Вместе с тем эксперты отмечают, что успех потребует инициативности и готовности отказаться от привычных схем.

Ракам предстоит научиться быстро адаптироваться к изменениям. Несмотря на противоречие стихий, вторая половина года может принести удачные решения в вопросах недвижимости и помочь урегулировать давние разногласия в отношениях.

Весам прогнозируют насыщенный и динамичный период, в котором особенно востребованными окажутся гибкость и умение договариваться. Наиболее перспективными направлениями станут сферы, связанные с коммуникациями, правом и творчеством.

Рыбы, по мнению астрологов, могут стать одним из неожиданных фаворитов года. Усиленная интуиция поможет им принимать верные решения, а дальние поездки и новые знакомства способны сыграть судьбоносную роль.

Ранее астрологи рассказали, какова "точка невозврата" в отношениях для каждого представителя зодиакального круга.

Айсулу Омарова
