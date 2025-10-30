Россияне массово раскупают конину в ожидании 2026 года

В преддверии 2026 года, который по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, россияне начали активно закупать конину к праздничному столу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Baza со ссылкой на данные системы "Честный знак", в стране резко выросло производство продуктов из конского мяса.

По данным аналитиков, если в марте было произведено около 39 тонн тушенки из конины, то в июле – уже 76 тонн, в августе – 118 тонн, а в октябре показатель достиг 276 тонн. Эксперты связывают рост объемов с повышенным интересом покупателей.

Фермеры отмечают, что россияне стали чаще покупать не только тушенку, но и вяленое мясо, колбасы из конины с салом и специями, а также другие деликатесы.

Повышенный спрос объясняют не только гастрономическими предпочтениями, но и восточными суевериями: считается, что конина на новогоднем столе поможет "задобрить" символ года и привлечь удачу.

