Астрологи назвали три знака, которым сказочно повезет летом
По прогнозу, сезон может принести заметные перемены в карьере, финансах и личной жизни – особенно трем знакам, пишет "Говорит Уфа".
Год Крысы
Для рожденных в год Крысы лето обещает стать временем стабильности и личностного роста. Повысится уверенность в себе, появится ощущение внутренней устойчивости. Возможны продвижение по службе, рост доходов и принятие важных решений, которые зададут вектор на будущее.
Год Дракона
У представителей знака Дракона лето пройдет под знаком больших целей. Особенно активным периодом может стать август – с новыми предложениями, масштабными проектами и возможностями для профессионального роста. Успех принесет умение вдохновлять и собирать сильные команды вокруг себя.
Год Обезьяны
Людям, рожденным в год Обезьяны, лето сулит творческое обновление и активную социальную жизнь. Возможны поездки, новые знакомства и нестандартные идеи, которые могут неожиданно принести карьерные и личные результаты. Главное – не бояться действовать и принимать решения на ходу.
Ранее астролог назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в мае.