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Астрологи назвали три знака, которым сказочно повезет летом

гороскоп, астрология , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 00:05 Фото: pixabay
Астрологи считают, что лето 2025 года станет особенно удачным для тех, кто родился в определенные годы по восточному календарю, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу, сезон может принести заметные перемены в карьере, финансах и личной жизни – особенно трем знакам, пишет "Говорит Уфа"

Год Крысы

Для рожденных в год Крысы лето обещает стать временем стабильности и личностного роста. Повысится уверенность в себе, появится ощущение внутренней устойчивости. Возможны продвижение по службе, рост доходов и принятие важных решений, которые зададут вектор на будущее.

Год Дракона

У представителей знака Дракона лето пройдет под знаком больших целей. Особенно активным периодом может стать август – с новыми предложениями, масштабными проектами и возможностями для профессионального роста. Успех принесет умение вдохновлять и собирать сильные команды вокруг себя.

Год Обезьяны

Людям, рожденным в год Обезьяны, лето сулит творческое обновление и активную социальную жизнь. Возможны поездки, новые знакомства и нестандартные идеи, которые могут неожиданно принести карьерные и личные результаты. Главное – не бояться действовать и принимать решения на ходу.

Ранее астролог назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в мае. 

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Айсулу Омарова
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