Астрологи назвали знаки, к которым всегда все обращаются, когда что-то случается

Как объясняют астрологи, у каждого в телефоне есть контакт, который первым приходит на ум, когда что-то случается. Не потому, что у него всегда есть решение, а потому, что есть спокойствие или достаточно энергии, чтобы справиться с ситуацией, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews назвали знаки зодиака, на которых многие привыкли полагаться.

Лев

Лев – прирожденный лидер, и когда происходит что-то хаотичное, всем нужна его уверенная энергия. Он излучает уверенность, умеет брать ситуацию под контроль, поднимает боевой дух в панике и не позволяет людям растеряться. К нему обращаются, когда нужна решимость, конкретный план. И еще один плюс? С ним никогда не бывает скучно.

Стрелец

Если случится что-то неожиданное, Стрельцы уже будут в пути. С ними никогда не знаешь, куда попадешь, но знаешь, что впечатления будут незабываемыми. Стрельцы – это те, к кому обращаются, когда нужно быстро принять решение, когда хочется приключений посреди ночи. Их способность видеть дальше паники делает их идеальными спутниками в хаосе.

Рак

Рак, возможно, не кажется первым выбором, когда возникает проблема, но именно к ним обращаются все, когда нужна поддержка. Когда накаляется обстановка, когда текут слезы или когда не знаешь, кому довериться, – Рак принимает тебя, слушает, понимает и не осуждает. Его спокойствие и сочувствие делают его опорой в самые тихие и трудные моменты. Он не самый громкий, но он самый близкий.

Дева

Когда дела обстоят серьезно и вы не знаете, с чего начать, – вы звоните Деве. Она знает, что нужно сделать, когда это нужно сделать и как это сделать без лишних проблем. У нее всегда есть список, решение, запасной план и спокойствие в стрессовых ситуациях. Люди доверяют ей, потому что она конкретна. С Девой нет места трате времени – только решения.

Ранее были названы самые большие гурманы зодиака: какие знаки любят поесть больше всего.