Советы

Новый год – новые правила: шаманка из Казахстана раскрыла судьбу каждого знака

силуэт, салют, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 19:29 Фото: pexels
По словам медиума и участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахметжановой, 2026 год станет рубежным: перемены коснутся не только внешних обстоятельств, но и привычек, взглядов на работу, отношения, финансы и самого себя, сообщает Zakon.kz.

Каждому знаку зодиака, по данным специалиста, предстоит особый путь – от стабильности и внутреннего баланса до смелых экспериментов и новых горизонтов.

Овен

Для Овнов год начнется с мощного энергетического импульса. Однако успех придет не через привычную импульсивность, а через стратегию и умение договариваться. Карьера будет развиваться стабильно, финансы укрепятся ближе к середине года. В личной жизни Овны станут честнее с собой, что поможет либо вывести отношения на новый уровень, либо встретить человека для серьезного союза.

Телец

Тельцам год принесет ощущение внутренней опоры. Решения будут приниматься без спешки, но с расчетом на долгосрочный результат. Особенно удачными окажутся темы недвижимости, накоплений и серьезных вложений. Одинокие Тельцы могут встретить человека, с которым отношения будут строиться медленно, но основательно.

Близнецы

Новые идеи, проекты, окружение – все это будет требовать внимания и концентрации. Главное – не распыляться. В отношениях усилится эмоциональная составляющая: появится потребность в честных разговорах и глубине, а не поверхностных связях.

Рак

Раки почувствуют, что внутренний хаос уходит. Год принесет уверенность, интуитивные решения и желание укреплять уже созданное. В работе возможен рост и повышение, финансы станут более предсказуемыми. В личной жизни – мягкость, принятие и шанс на глубокую эмоциональную связь.

Лев

Для Львов 2026 год – время заслуженных плодов. Амбиции получают реальную поддержку, особенно в профессии и бизнесе. Год благоприятен для лидерства, творчества и укрепления личного бренда. В отношениях Львы смогут проявить щедрость и душевную открытость, что привлечет либо укрепит значимого партнера.

Дева

Дев ждет год структурности и внутреннего баланса. Работа будет развиваться спокойно, но с перспективой роста во второй половине года. В личной жизни – больше тепла и меньше критики.

Весы

Весы займутся внутренней настройкой. Захочется пересмотреть баланс между работой и личной жизнью. Карьера потребует решительных, но последовательных шагов. В любви – гармония и ощущение легкости, а у одиноких Весов возможна судьбоносная встреча без драм и напряжения.

Скорпион

Для Скорпионов год станет временем обновления внутренней силы. Появится мотивация менять жизнь, расширять горизонты, брать на себя больше ответственности. Финансы и карьера пойдут в рост. В отношениях усилится глубина чувств, а новые знакомства могут оказаться по-настоящему значимыми.

Стрелец

Стрельцы почувствуют свободу и желание двигаться дальше. Год благоприятен для обучения, путешествий, смены вектора работы. В любви – честность и стремление к партнерству без ограничений.

Козерог

Козероги проведут 2026 год в режиме собранности. Это время завершения крупных проектов и подготовки к новому этапу. Карьера и финансы будут развиваться стабильно, без резких скачков. В личной жизни появится больше мягкости и эмоциональной открытости.

Водолей

Для Водолеев год станет источником вдохновения. Новые проекты, неожиданные предложения, смена образа жизни – все это возможно. Финансы потребуют внимания, но в целом год дает хорошие шансы на рост. В отношениях – поиск родственной души или углубление существующей связи.

Рыбы

Рыбы, как говорится в публикации Ftimes.ru, войдут в 2026 год с ощущением внутренней целостности. Работа принесет удовлетворение, финансы станут более стабильными. В любви – гармония, доверие и стремление к духовному единству.

Ранее мы рассказывали, что дарить Близнецам, Девам, Весам и Тельцам на Новый год.

Анастасия Московчук
