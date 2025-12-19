Восстановление техпаспорта на авто в Казахстане: что нужно знать
Фото: Zakon.kz
19 декабря 2025 года казахстанцам в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль, сообщает Zakon.kz.
С таким вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. По его словам, паспорт был потерян и его интересует процесс восстановления важного документа.
В пресс-службе уточнили: прежде всего, необходимо обратиться в специализированный Центр обслуживания населения (спецЦОН).
Уже там необходимо:
"Предоставить удостоверение личности, написать заявление и оплатить государственную пошлину".
Немного ранее, 11 декабря, специалисты "Правительства для граждан" подробно рассказывали о том, как можно произвести перерасчет пенсии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript