Советы

Восстановление техпаспорта на авто в Казахстане: что нужно знать

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:30 Фото: Zakon.kz
19 декабря 2025 года казахстанцам в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль, сообщает Zakon.kz.

С таким вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. По его словам, паспорт был потерян и его интересует процесс восстановления важного документа.

В пресс-службе уточнили: прежде всего, необходимо обратиться в специализированный Центр обслуживания населения (спецЦОН).

Уже там необходимо:

"Предоставить удостоверение личности, написать заявление и оплатить государственную пошлину".

Немного ранее, 11 декабря, специалисты "Правительства для граждан" подробно рассказывали о том, как можно произвести перерасчет пенсии.

