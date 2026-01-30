#Казахстан в сравнении
Советы

Нужна ли медсправка для получения водительских прав в Казахстане

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 30 января 2026 года, подсказали казахстанцам по документам для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Так, с вопросом к специалистам обратился житель Казахстана. Он поинтересовался:

"Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне приносить медицинскую справку 073/у для получения водительского удостоверения?"

Оказалось, что этот документ не нужен.

"Приносить медицинскую справку не нужно. Результаты медосмотра автоматически подтягиваются из информационной системы".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Цены и документы для оформления паспорта и водительских прав для казахстанцев в 2026 году

Ранее в пресс-службе рассказали и показали реальные кадры аварий, которые кандидаты в водители устроили в автодромах специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНов).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
