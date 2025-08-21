Правда ли, что владельцам жилья в Казахстане техпаспорта нужно заменить на кадастровые

В социальных сетях появилась информация, что казахстанцам технические паспорта на жилье нужно заменить на кадастровые. На нее сегодня отреагировали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Информация оказалась фейковой.

"Распространяющаяся информация о том, что всем владельцам жилья необходимо заменить технические паспорта на кадастровые – не соответствует действительности. Замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (заем, залог и так далее) или сделки через нотариусы (по их же требованию)", – заявил руководитель службы коммуникаций НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" Аскар Атагулин 21 августа 2025 года.

По его словам, во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев.

"То есть прям обязанности такой нет. И законодательно такого требования нет", – добавил Аскар Атагулин.

В Instagram госкорпорации уточняется, что замена технического паспорта на кадастровый осуществляется по мере обращения и по желанию самих граждан, а также в случае, если:

произведена перепланировка, реконструкция, в результате которых изменились технические и идентификационные характеристики;

при разделе и слиянии объектов;

в целях установления расхождений идентификационных и технических сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными вновь созданного объекта недвижимости.

Также в "Правительстве для граждан" перечислили документы, которые нужны для оформления кадастрового паспорта на квартиру:

заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости установленного образца;

удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также документ, подтверждающий полномочия представителя услугополучателя;

правоустанавливающий документ на объект недвижимости;

документ, подтверждающий оплату выдачи кадастрового паспорта.

Стоимость кадастрового паспорта зависит от площади и типа объекта недвижимости.

Уточняется, что оплата производится в два этапа:

при подаче заявления в виде базовой стоимости (аванс),

полная оплата (доплата) за выполненную работу при получении результата.

