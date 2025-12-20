День тишины и порядка: приметы и запреты на 20 декабря

20 декабря в народе праздновался день Амвросия Медиоланского. Это был последний крупный праздник перед Рождеством, после которого запрещалось устраивать громкие гулянья и гадания, сообщает Zakon.kz.

Амвросиев день знаменовал собой строгое соблюдение Рождественского поста, когда все внимание сосредотачивалось на подготовке к празднику. Крестьяне говорили: "Амвросий праздники отбросил", пишет NewsRu.



Погодные приметы на Амвросиев день, 20 декабря

Если светило яркое и чистое солнце, это считалось верным знаком, что в Рождество (7 января) будет морозная и ясная погода.

Если день был пасмурным и снежным – Рождество будет теплым, но слякотным. Теплая, пасмурная погода в целом сулила не только оттепель на грядущие праздники (Новый год и Рождество), но и дождливое, холодное лето.

Облака плывут низко – к стуже и сильному похолоданию.

Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

Ветер дует сильно – к холодной зиме.

Собака катается по снегу – к метели. Спит, свернувшись клубком, – к морозу; спит, растянувшись, – к теплу.

Иней на деревьях — придет морозная весна.

Что можно делать на Амвросиев день, 20 декабря

У наших предков была привычка начинать шить одежду к Рождеству, придумывать и составлять праздничные наряды. Они верили, что одежда, сделанная на Амвросия, принесет удачу и благополучие.

День благоприятен для размышлений о прошедшем годе и планирования будущих дел. Считалось, что все важные дела нужно закончить до зимнего солнцеворота.

Святителю Амвросию молились о защите от бед, помощи в учебе и благополучии в семье.

Хорошая привычка: проводить генеральную уборку в доме. В этот день обязательно выметали сор, мыли полы, чистили посуду, чтобы встретить рождественские праздники в чистоте.

В эти дни готовили мясо к рождественским праздникам, но из-за поста пока его не ели. Женщины делали колбасу, ветчину, сало.

По вечерам всей семьей собирались за общим столом. Чем больше гостей приходило в избу в этот день, тем счастливее и благополучнее обещал быть наступающий год. Однако чрезмерного шума избегали: шел пост, который предполагал воздержания от развлечений.

Что нельзя делать на Амвросиев день, 20 декабря

Шуметь, петь и устраивать гулянья. С этого дня запрещалось громко веселиться, поскольку наступала строгая фаза поста.

Гадать. Любые гадания и обряды, связанные с язычеством, считались большим грехом после Николы Зимнего.

Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго.

Бездельничать. День нужно было провести в труде, молитве и подготовке к Рождеству.

Начинать новые дела и проекты. Любое новое начинание, стартовавшее после Амвросия, считалось обреченным на провал или "несвоевременным".

Считалось, что 20 декабря нельзя мыть голову, иначе можно было на целый год остаться в одиночестве. Если у девушки уже был суженый, ей не рекомендовалось расчесываться.

Люди избегали стирки. Полагали, что мокрое белье притягивало в дом болезни.

В этот день не принято было дарить и принимать презенты от малознакомых людей. Верили, что через предмет мог передаться сглаз. Особенно строго следили за детьми. Им запрещали брать угощения у чужих, чтобы избежать порчи.

Также в этот день воздерживались от пересадки комнатных растений. Цветы плохо приживались и могли начать забирать силы у домочадцев.

Амвросиев день символизировал окончание хозяйственного цикла и переход в фазу зимнего ожидания праздника. Все действия были направлены на то, чтобы "закрыть" старые дела, навести порядок и в чистоте, спокойствии и достатке встретить самый важный момент года.

О том, какой будет погода сегодня, 20 декабря, можно узнать здесь.