День тишины и порядка: приметы и запреты на 20 декабря
Фото: pixabay
20 декабря в народе праздновался день Амвросия Медиоланского. Это был последний крупный праздник перед Рождеством, после которого запрещалось устраивать громкие гулянья и гадания, сообщает Zakon.kz.
Амвросиев день знаменовал собой строгое соблюдение Рождественского поста, когда все внимание сосредотачивалось на подготовке к празднику. Крестьяне говорили: "Амвросий праздники отбросил", пишет NewsRu.
Погодные приметы на Амвросиев день, 20 декабря
- Если светило яркое и чистое солнце, это считалось верным знаком, что в Рождество (7 января) будет морозная и ясная погода.
- Если день был пасмурным и снежным – Рождество будет теплым, но слякотным. Теплая, пасмурная погода в целом сулила не только оттепель на грядущие праздники (Новый год и Рождество), но и дождливое, холодное лето.
- Облака плывут низко – к стуже и сильному похолоданию.
- Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.
- Ветер дует сильно – к холодной зиме.
- Собака катается по снегу – к метели. Спит, свернувшись клубком, – к морозу; спит, растянувшись, – к теплу.
- Иней на деревьях — придет морозная весна.
Что можно делать на Амвросиев день, 20 декабря
- У наших предков была привычка начинать шить одежду к Рождеству, придумывать и составлять праздничные наряды. Они верили, что одежда, сделанная на Амвросия, принесет удачу и благополучие.
- День благоприятен для размышлений о прошедшем годе и планирования будущих дел. Считалось, что все важные дела нужно закончить до зимнего солнцеворота.
- Святителю Амвросию молились о защите от бед, помощи в учебе и благополучии в семье.
- Хорошая привычка: проводить генеральную уборку в доме. В этот день обязательно выметали сор, мыли полы, чистили посуду, чтобы встретить рождественские праздники в чистоте.
- В эти дни готовили мясо к рождественским праздникам, но из-за поста пока его не ели. Женщины делали колбасу, ветчину, сало.
- По вечерам всей семьей собирались за общим столом. Чем больше гостей приходило в избу в этот день, тем счастливее и благополучнее обещал быть наступающий год. Однако чрезмерного шума избегали: шел пост, который предполагал воздержания от развлечений.
Что нельзя делать на Амвросиев день, 20 декабря
- Шуметь, петь и устраивать гулянья. С этого дня запрещалось громко веселиться, поскольку наступала строгая фаза поста.
- Гадать. Любые гадания и обряды, связанные с язычеством, считались большим грехом после Николы Зимнего.
- Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго.
- Бездельничать. День нужно было провести в труде, молитве и подготовке к Рождеству.
- Начинать новые дела и проекты. Любое новое начинание, стартовавшее после Амвросия, считалось обреченным на провал или "несвоевременным".
- Считалось, что 20 декабря нельзя мыть голову, иначе можно было на целый год остаться в одиночестве. Если у девушки уже был суженый, ей не рекомендовалось расчесываться.
- Люди избегали стирки. Полагали, что мокрое белье притягивало в дом болезни.
- В этот день не принято было дарить и принимать презенты от малознакомых людей. Верили, что через предмет мог передаться сглаз. Особенно строго следили за детьми. Им запрещали брать угощения у чужих, чтобы избежать порчи.
- Также в этот день воздерживались от пересадки комнатных растений. Цветы плохо приживались и могли начать забирать силы у домочадцев.
Амвросиев день символизировал окончание хозяйственного цикла и переход в фазу зимнего ожидания праздника. Все действия были направлены на то, чтобы "закрыть" старые дела, навести порядок и в чистоте, спокойствии и достатке встретить самый важный момент года.
