С чем категорически опасно сочетать оливье

Российский врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, какое сочетание традиционного новогоднего салата оливье с алкоголем может быть наиболее опасным для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Своими рекомендациями он поделился в комментарии ТАСС.



По словам специалиста, особенно неблагоприятно употреблять оливье вместе со сладкими и крепкими алкогольными напитками – полусладким или сладким шампанским, коктейлями с сахаром и водкой. Такое сочетание создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие острого панкреатита.

Вялов подчеркнул, что алкоголь в сочетании с жирной пищей является одной из самых тяжелых комбинаций для организма. Дополнительный сахар в напитках усиливает углеводную нагрузку, что еще больше ухудшает ситуацию.

В качестве более безопасного варианта врач посоветовал выбирать некрепкий алкоголь без сахара – сухое вино или шампанское брют. После оливье, по его словам, предпочтение лучше отдать запеченному мясу, рыбе или птице, избегая тяжелых и жирных соусов.

