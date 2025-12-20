С чем категорически опасно сочетать оливье
Своими рекомендациями он поделился в комментарии ТАСС.
По словам специалиста, особенно неблагоприятно употреблять оливье вместе со сладкими и крепкими алкогольными напитками – полусладким или сладким шампанским, коктейлями с сахаром и водкой. Такое сочетание создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать развитие острого панкреатита.
Вялов подчеркнул, что алкоголь в сочетании с жирной пищей является одной из самых тяжелых комбинаций для организма. Дополнительный сахар в напитках усиливает углеводную нагрузку, что еще больше ухудшает ситуацию.
В качестве более безопасного варианта врач посоветовал выбирать некрепкий алкоголь без сахара – сухое вино или шампанское брют. После оливье, по его словам, предпочтение лучше отдать запеченному мясу, рыбе или птице, избегая тяжелых и жирных соусов.
