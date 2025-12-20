Секреты идеального стола на Новый год

Новый год уже совсем близко, и пора подумать о праздничном столе. Традиционно на нем много салатов, мяса, фруктов и десертов. Но стоит ли готовить все, что мы так привыкли видеть в новогоднюю ночь? И какие сочетания продуктов могут привести к дискомфорту, об этом – в материале Zakon.kz.

Холодец – да

Одним из самых полезных блюд для желудка является холодец, а вот салаты с майонезом стоит готовить с осторожностью. Нутрициолог Екатерина Дубравкина советует не использовать майонез в больших количествах:

"Лучше сделать домашний майонез на оливковом масле и заправить им салат. Также важно выбирать качественные продукты и не перегружать блюда слишком многими ингредиентами".

Что касается мяса, то запеченное мясо будет гораздо более полезным для организма, чем жареное. Но стоит ограничить потребление сладких продуктов, особенно мандаринов.

"Много сладкого, мучного и фруктов может вызвать вздутие и дискомфорт. Лучше сочетать теплую еду с белком и жирами, а также добавить овощи и зелень. Алкоголь стоит употреблять отдельно, не смешивая с газировками или соками", – говорит специалист.

Умеренность в празднике

Помимо выбора продуктов, врач напоминает о режиме питания:

"Лучше всего поесть в начале праздника, а потом пить теплую воду с лимоном. Переедать не стоит, это может привести к тяжести в желудке и плохому самочувствию. Все есть яд, и все есть лекарство: даже самые качественные продукты могут быть вредными, если не соблюдать меру".

Правильный подход к алкоголю и питанию

Не стоит изнурять себя диетами перед праздниками, но и отказываться от еды в новогоднюю ночь тоже не рекомендуется.

"Алкоголь без пищи может вызвать плохое самочувствие на утро. Лучше придерживаться обычного режима до самого праздника, а потом просто наслаждаться моментом", – добавляет Екатерина.

Если же дискомфорт после застолья все-таки наступил, нутрициолог советует пить сорбенты и минеральную воду, а на следующий день делать легкое питание – например, куриный бульон.

Получить удовольствие от праздника

Праздник – это время для радости, и Дубравкина в разговоре с "Аиф", подчеркивает, что не стоит переживать из-за набора веса.

"Стресс и беспокойство о еде могут стать главной причиной лишнего веса, а потому важно расслабиться и получать удовольствие", – говорит нутрициолог.

Самая важная рекомендация – вернуться к нормальному режиму питания сразу после праздников.

Покупка продуктов для новогоднего стола

Специалисты советуют заранее составить список продуктов для праздничного стола. Икра, рыба и яйца могут храниться долго, поэтому их можно купить заранее. Овощи, фрукты, зелень и сыры лучше приобретать в последние дни перед праздником. Мандарины, по их словам, должны быть упругими и ароматными, а кожура – легко отделяться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

