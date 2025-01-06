Самое опасное зимнее развлечение назвал травматолог
Фото: unsplash
Российский ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин рассказал, на чем людям не стоит кататься зимой, чтобы не получить самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы, сообщает Zakon.kz.
В беседе с РИА Новости 6 января 2025 года специалист отметил, что зима – это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы (ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы).
По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках.
"Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах", – уточнил Дмитрий Сорокин.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее сообщалось, что недостаток сна ухудшает способность мозга контролировать плохие воспоминания. Об этом говорится в новом исследовании ученых из университета Восточной Англии.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript