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Самое опасное зимнее развлечение назвал травматолог

Самое опасное зимнее развлечение назвал травматолог, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 12:35 Фото: unsplash
Российский ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин рассказал, на чем людям не стоит кататься зимой, чтобы не получить самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 6 января 2025 года специалист отметил, что зима – это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы (ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы).

По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках.

"Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах", – уточнил Дмитрий Сорокин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Ранее сообщалось, что недостаток сна ухудшает способность мозга контролировать плохие воспоминания. Об этом говорится в новом исследовании ученых из университета Восточной Англии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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