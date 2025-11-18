От хоккея до тюбинга: какие опасности подстерегают зимой и как их избежать

Зимние виды спорта всегда дарят удовольствие и приносят радость, но часто сочетаются с риском получения травмы. Какие развлечения особенно опасны для новичков и как обезопасить себя – в материале Zakon.kz.

Хоккей

Хоккей всегда считался одним из самых популярных зимних видов спорта и одновременно одним из самых травмоопасных. Высокая скорость, силовая борьба, твердый лед, клюшки, шайба, острые лезвия коньков – комбинация, которая требует от игроков максимальной концентрации. Даже в любительских дворовых матчах не обходится без падений, подсечек, столкновений и попаданий шайбой.

Фото: pixabay

Евгений Шаронов, спортивный врач и мануальный терапевт, отмечает, что любители хоккея обычно обращаются с травмами ключиц, сотрясениями мозга и ушибами мягких тканей. При этом специалист подчеркивает, что многие травмы можно предотвратить еще до выхода на лед. По его словам, в хоккее особенно важны концентрация и готовность к резким движениям. И поэтому советует во время игры быть максимально внимательным, постоянно контролировать пространство вокруг себя и не терять боковое зрение.

"Новички часто смотрят себе под коньки и не отводят глаз от шайбы, что приводит к потере бокового зрения. Это чаще всего и приводит к неожиданным столкновениям. Элементарная внимательность всегда поможет снизить риск получения травмы. Контролируйте пространство вокруг себя и следите за движениями игроков, которые находятся рядом", – рассказал Евгений Шаронов.

Профессиональные спортсмены отмечают, что избежать травмы поможет и качественная экипировка. Хоккей давно ушел от времен, когда защита была минимальной. Современные нагрудники, щитки, шлемы, воротники и даже коньки созданы так, чтобы поглощать значительную часть ударных нагрузок и снижать последствия столкновений.

Сноуборд



Сноуборд – один из самых молодых и динамичных зимних видов спорта. Но за его популярностью скрывается и серьезная опасность. Врачи-травматологи считают катание по снежному склону на доске одним из наиболее травмоопасных видов отдыха. Все потому, что здесь сочетаются высокая скорость и слабая боковая устойчивость. Падения чаще всего приходятся на руки, плечи, спину или голову.

88% всех смертельных случаев среди сноубордистов связаны с черепно-мозговыми травмами. Повреждения позвоночника встречаются у 1-17% пострадавших, а травмы плечевого пояса – у 4-11%.

Фото: pixabay

Многие любители катаются без шлема и недооценивают сложность трассы, а выполнение трюков и прыжков значительно увеличивает риск. Также множество травм новички и спортсмены получают из-за неправильно подобранной экипировки.

К примеру, спортивные врачи предупреждают, что жесткие ботинки повышают вероятность перелома голени. Плотная фиксация ноги приводит к тому, что ударная нагрузка передается напрямую к кости, а не распределяется по суставам, что делает падение особенно опасным.

Лыжные гонки



Лыжи воспринимаются как спокойный и полезный вид спорта, и это действительно так – до определенного уровня интенсивности. Однако, когда речь идет о лыжных гонках, длинных дистанциях и тренировках на выносливость, картина кардинально меняется.

По статистике, самым частым повреждением является травма коленного сустава, на втором месте по частоте – голеностопные суставы, на третьем месте находится травма голени, четвертое место занимают травмы головы, пятое место – это верхние конечности, шестое место – травмы кисти, и замыкают этот антирейтинг травмы нижних конечностей, тазовой области и позвоночника.

Фото: pixabay

К слову, врачи давно заметили, что у лыжников нередко возникают проблемы с сердцем. Дело в том, что интенсивные и длительные нагрузки могут приводить к воспалению сердечных тканей, а в отдельных случаях – к развитию фиброза. Появление рубцовой ткани нарушает работу сердца и повышает риск внезапной остановки.

Именно поэтому людям с сердечными заболеваниями, аритмиями или сниженной координацией врачи настоятельно рекомендуют пройти консультацию перед выходом на лыжню. Такой профилактический осмотр позволяет вовремя выявить опасные состояния и помогает избежать серьезных последствий во время тренировок.

Шорт-трек и массовые катки



На массовых катках, кажется, что опасность минимальна – многие просто катаются по кругу, держась за бортик. Но специалисты предупреждают, что количество несчастных случаев на ледовых аренах ежегодно растет.

Самые частые травмы – ушибы, растяжения, сотрясения мозга. Но встречаются и более серьезные – порезы от лезвий других коньков. Дело в том, что при падении человек инстинктивно выставляет руки вперед. Если в этот момент рядом пролетает другой катающийся, лезвие может оставить серьезное рассечение.

Фото: pixabay

Профессиональные спортсмены, участвующие в скоростных забегах на льду, получают еще более серьезные травмы. На крутых поворотах их скорость достигает десятков километров в час. Любая потеря равновесия может закончиться ударом об лед, который, как правило, сопровождается ушибами и даже переломами.



"Спортсмены чаще всего теряют равновесие именно на поворотах. Человек заваливается на бок и, упав на большой скорости, продолжает скользить в сторону борта. Такое неконтролируемое скольжение почти всегда оборачивается сильным ушибом", – пояснил Евгений Шаронов.

Катание на "ватрушках"



Катание на тюбинге не считается видом спорта, но по уровню опасности может соперничать с профессиональными дисциплинами. Главная причина – полное отсутствие контроля над движением. "Ватрушка" при спуске со склона часто крутится, подпрыгивает на неровностях и может внезапно изменить траекторию или вовсе опрокинуться на большой скорости.

Все это создает высокий риск столкновения с деревьями, ограждениями или другими препятствиями. Особенно опасны необорудованные склоны, где тюбинг может выехать прямо на дорогу, увеличивая вероятность тяжелых травм.

Часто результатом неудачного катания становятся разбитый нос или повреждение глаз. Особое внимание стоит уделять детям: если после падения ребенок становится вялым, сонливым, теряет ориентацию или появляется рвота, это может быть признаком сотрясения мозга. Чтобы избежать подобных травм, кататься следует только на специально оборудованных и безопасных склонах.

Фото: freepik

Практически при любых занятиях спортом вред и польза идут рука об руку. Можно 10 лет получать удовольствие от катания в морозные деньки на горных склонах, а затем сломать ногу и забыть о физических нагрузках на долгие месяцы и даже годы.

Правильным решением будет тщательно следить за техникой безопасности и не пренебрегать разминкой. И самое главное, не забывайте прислушиваться к своему телу – если чувствуете боль или дискомфорт в суставах или мышцах, стоит поставить на стоп занятия спортом и обратиться к врачу.