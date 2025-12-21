#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Астрологи назвали единственные знаки, которые внезапно "выстрелят" в ближайшее время

Человек-ядро, цирк, трюк, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 08:40 Фото: wikipedia
После насыщенного и порой хаотичного сезона Стрельца 21 декабря Солнце входит в знак Козерога, открывая один из самых собранных, прагматичных и результативных этапов года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, для Козерога, Овна, Рака и Весов ближайшие недели могут стать периодом заметных сдвигов, важных решений и перехода на новый уровень.

Козерог

Это ваше время, и все внимание сосредоточено на вашей целеустремленности, выдержке и умении выстраивать стратегию. Солнце в вашем знаке усиливает уверенность в себе и дисциплину, создавая прочную основу для достижений. Каждый сезон Козерога подчеркивает вашу способность процветать тогда, когда вы действуете осознанно и планомерно. Возможны профессиональные успехи.

Овен

В ближайшее время возможны продвижение по службе, новые управленческие роли или четкое понимание того, куда вы хотите двигаться дальше. Это может быть долгожданное повышение, запуск нового проекта, личная инициатива или смена курса, совпадающая с вашими стратегическими целями. Сезон предлагает вам соединить природную отвагу с терпением и расчетом.

Рак

Это подходящее время для пересмотра партнерств любого рода: романтических, деловых, семейных или творческих. Космос подталкивает вас к выборам, основанным на взаимности, зрелости и долгосрочной перспективе. К завершению сезона вы можете почувствовать большую устойчивость в своих решениях и обязанностях. Приходит понимание, что результат зависит не только от действий, но и от качества связей, умения обозначать границы и выбирать надежных союзников.

Весы

Вы можете заняться переосмыслением условий жизни, наведением порядка, формированием новых привычек или созданием эмоциональной базы для следующего этапа. Именно с этого начинается ваш рост – с ощущения устойчивости и внутренней опоры. По мере укрепления фундамента приходит ясность, уверенность и понимание дальнейшего направления. Возможен тихий, но значимый внутренний сдвиг, который укрепит вашу верность себе и поможет более осознанно выстраивать свою жизнь.

Ранее были названы три знака зодиака, на которых зимнее солнцестояние окажет наибольшее влияние.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы два знака зодиака, которые получат заслуженную награду в конце марта
08:36, 27 марта 2025
Названы два знака зодиака, которые получат заслуженную награду в конце марта
Астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками
08:56, 29 июля 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которые считаются "хроническими" огородниками
Топ-4 самых меркантильных знака зодиака назвали астрологи
17:57, 24 марта 2023
Топ-4 самых меркантильных знака зодиака назвали астрологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: