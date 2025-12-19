#Казахстан в сравнении
Советы

Названы три знака зодиака, на которых зимнее солнцестояние окажет наибольшее влияние

Астрономия, космос, светило, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 08:28 Фото: pexels
Зимнее солнцестояние, самый короткий день в году, наступит 21 декабря и принесет с собой мощный энергетический сдвиг. Три знака зодиака ощутят его воздействие наиболее интенсивно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Collective World, в этот период крайне важно поставить свое благополучие на первое место до начала предпраздничной суеты и Нового года.

Лев

Поскольку ваш знак находится под влиянием Солнца, такие изменения, как равноденствия и солнцестояния, влияют на вас сильнее, чем на большинство других знаков.

В самый короткий день года вы почувствуете, как накапливающаяся в течение года усталость дает о себе знать, и это сместит ваше внимание на достижение внутреннего равновесия. Вы заметите сильное желание замедлить темп. Не чувствуйте вины за то, что даете себе отдых и расслабление. Успокойтесь и подготовьтесь, прежде чем погрузиться в свои планы на 2026 год.

Козерог

Зимнее солнцестояние знаменует начало вашего сезона. Солнце перемещается из вашего двенадцатого дома духовности и завершений в ваш первый дом новых начал, принося вам внезапную ясность и мощную уверенность. Вам захочется заявить о себе и стать более подлинной, сильной версией себя.

Оглядываться назад больше не нужно. Смена времен года побуждает вас принять все возможности, которые сулит предстоящий год, и все ваши мысли будут заняты тем, что будет дальше. Самый короткий день в году – идеальное время для размышлений, особенно о вашем жизненном пути и о том, кем вы хотите стать.

Водолей

Вы почувствуете усиленное желание уединения, чтобы восстановить связь со своим внутренним "я". С изменением времен года Солнце входит в ваш двенадцатый дом духовности и подсознания. Как последний дом Зодиака, он управляет завершением и исцелением.

Вы будете размышлять не только об уходящем году, но и о своем прошлом. Старые раны, которые, как вам казалось, зажили или в которые вы себя обманывали, могут всплыть на поверхность. Не подавляйте возникающие эмоции, какими бы неприятными или сильными они ни были. Позволить себе почувствовать их – первый шаг к окончательному исцелению.

Ранее были названы три знака зодиака, которые наконец-то услышит Вселенная.

Аксинья Титова
