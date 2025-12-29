Прогноз астролога на 29 декабря – 4 января: когда лучше ничего не делать, чтобы не рисковать

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какими будут последние дни 2025-го и первые дни 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, нас ждет неделя сильных эмоциональных и энергетических качелей на фоне завершения года и входа в новый цикл.

"Не перегружаем себя, действуем осознанно и… будет нам счастье", – советует астролог в своем Telegram-канале.

Понедельник, 29 декабря

Энергия дня: напряжение, агрессия, повышенные риски. Первая половина дня опасна импульсивностью, вспышками агрессии, неконтролируемыми эмоциями, травмоопасностью. Вторая половина дня чревата жадностью, перееданием, неправильными финансовыми решениями. Легче станет только к ночи.

Не стоит делать:

решать важные вопросы днем

тратить деньги импульсивно

идти в салоны красоты до вечера

вступать в конфликты

Делайте:

все встречи, свидания, корпоративы после 19:30

уход за собой только вечером

держите эмоции под контролем

"Пример: если днем все валится из рук и раздражает, просто переждем, вечером ситуация развернется в плюс. Совет: пережить день спокойно и не торопить события – лучшая стратегия", – советует Елена Негрей.

Вторник, 30 декабря

Энергия дня: сила, удача, правильные решения. Уборка, активные дела, наведение порядка идут легко. Также будут удачными покупки, подарки.

Не стоит делать:

сомневаться в себе

откладывать покупки и дела

Делайте:

покупки, подарки, салоны красоты

финансовые вопросы

подготовка к празднику

Например, если сомневаетесь, покупать сегодня или потом, покупайте сегодня. Сегодня все складывается, пользуйтесь моментом.

Среда, 31 декабря

Первая половина дня удачна для готовки, покупок, уюта. Отличное время для кухни, рецептов, творчества. Лучшее время для начала праздника – после 20:00.

Не стоит делать:

злоупотреблять алкоголем

выяснять отношения

перегружать себя разговорами

Делайте:

празднуйте осознанно

выбирайте легкое общение

соблюдайте меру во всем

"Пример: чем спокойнее и трезвее старт вечера, тем мягче пройдет ночь. Совет: чем трезвее и спокойнее, тем гармоничнее вход в Новый год", – отмечает астролог.

Четверг, 1 января

Энергия дня: отдых, тишина, восстановление. Возможны головная боль, путаница, рассеянность. Лучшее решение дня – ничего не решать.

Не стоит делать:

поездки

активную коммуникацию

серьезные разговоры

Делайте:

отдыхайте

смотрите новогодние программы

будьте в уединении

Например, если планы сорвались, это не проблема, а защита. 1 января – день лени, и это самая правильная коррекция аспектов.

Пятница, 2 января

Энергия дня: структура, осознанное движение вперед. Эмоции еще могут немного шалить, но разум берет управление в свои руки. Отличный день для планирования каникул, обучения, выстраивания долгосрочных стратегий.

Не стоит:

действовать хаотично

прожигать день без смысла

игнорировать внутренний запрос на развитие

Делайте:

планируйте ближайшие месяцы

включайте голову, структуру, дисциплину

инвестируйте время в знания

"Пример: если ловим себя на мысли "хочу провести каникулы с пользой", почему нет? Совет: все, что начато сегодня с умом, даст результат надолго", – отметила астролог.

Суббота, 3 января

Энергия дня: мощь, баланс, интуиция. Чутье, внутреннее понимание – на максимуме. И одновременно будут напор, желание доказать, продавить. Если идти в конфликты – это борьба силы с силой. Если найти баланс между Инь и Ян – день может дать очень сильную реализацию.

Не стоит:

спорить и конфликтовать

мериться силой и правотой

действовать из агрессии

Делай :

слушай интуицию

ищи середину и равновесие

принимай решения осознанно

Например, если хочется доказать что-то, остановитесь и задайте себе вопрос: а что я реально чувствую? Надо ли все это мне?

Воскресенье, 4 января

Идеальный день для общения с семьей, родственниками, для внутренних примирений.

Не стоит:

планировать важные дела вечером

провоцировать эмоции

затевать серьезные разговоры после 16:00

Делайте:

используйте первую половину дня по максимуму

общайтесь с близкими

завершайте внутренние процессы

