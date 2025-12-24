От "Подковы" до "Шапки Снегурочки": салаты, которые украсят новогодний стол

Новогодний стол невозможно представить без салатов. В праздники они становятся не просто закуской, а частью традиции – с символическим смыслом, яркой подачей и знакомыми вкусами. Zakon.kz собрал необычные рецепты угощений, которыми можно порадовать близких за праздничным столом.

Салат "Подкова"

В преддверии праздников многие хозяйки ищут не просто вкусные, но и символичные блюда. Одним из таких уже много лет остается салат "Подкова" – эффектная закуска, которая ассоциируется с удачей, благополучием и достатком. Его часто готовят к Новому году, семейным торжествам и большим застольям, ведь считается, что подкова в доме приносит счастье.

Фото: ChatGPT (сгенерировано с помощью ИИ)

Секрет популярности этого салата в удачном сочетании простых и доступных ингредиентов, а также в эффектной подаче. Внешне он действительно напоминает подкову, а благодаря слоеной структуре получается сытным и гармоничным по вкусу. Для его приготовления необходимо:

Филе куриное – 1 штука, картофель – 200 г, свекла – 250 г, сыр твердый – 150 г, майонез – 175 г.

Перед приготовлением салата куриную грудку необходимо отварить на среднем огне в течение 60 минут.

Опытные хозяйки рекомендуют брать грудку всегда свежую, охлажденную, так она получится более нежной и не сухой.

Картофель и свеклу также следует заранее отварить в слегка подсоленной воде, затем остудить и натереть на средней терке. Формирование салата начинают с картофеля: его выкладывают первым слоем в форме подковы толщиной примерно один сантиметр. Сверху равномерно распределяют свеклу и обильно смазывают овощи майонезом.

Следующий слой – куриная грудка. Мясо рекомендуется нарезать как можно мельче, чтобы оно хорошо пропиталось соусом и не получилось сухим. Курицу выкладывают на картофельно-свекольную основу слоем около 0,5 сантиметра, сохраняя форму подковы, после чего снова щедро покрывают майонезом.

Поверх грудки распределяют еще один слой тертой свеклы толщиной около 0,5 сантиметра. Сыр для слоеных салатов лучше натирать на мелкой терке – в таком виде он получается более воздушным и не перебивает вкус остальных ингредиентов.

Готовый салат накрывают пищевой пленкой и отправляют в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался и приобрел насыщенный, гармоничный вкус.

"Шапка Снегурочки"

Одним из самых эффектных и при этом несложных в приготовлении блюд считается салат "Шапка Снегурочки" – красочная закуска, которая сразу задает праздничное настроение. Свое название салат получил благодаря внешнему виду: при правильном оформлении он действительно напоминает новогодний головной убор внучки Деда Мороза.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 г, ананас консервированный – 300 г, кукуруза – 300 г консервированная, сыр твердый – 100 г, майонез – 70 г, сыр плавленый – 100 г, творог – 50 г, чеснок – 1 зубчик, масло сливочное – 25 г, стружка кокосовая голубая – 30 г.

Консервированные ананасы нарезают небольшими кубиками. Даже если фрукты изначально были куплены кусочками, слишком крупные фрагменты рекомендуется дополнительно измельчить – так салат получится более нежным и однородным. Куриное филе промывают в холодной воде и отваривают в подсоленной воде до готовности. Мясо разбирают руками на тонкие волокна. После чего его выкладывают в глубокую салатницу и добавляют нарезанные ананасы и консервированную кукурузу. Ингредиенты аккуратно перемешивают, приправляют солью и молотым перцем по вкусу, после чего заправляют майонезом.

Фото: Google Gemini (сгенерировано с помощью ИИ)

Отдельно готовят украшение для салата – "шапку Снегурочки". Для этого в чашу блендера помещают плавленый сыр, сливочное масло, творог и чеснок. Массу измельчают до кремообразного состояния, затем приправляют солью и перцем. Из получившегося сырного крема с помощью ложки формируют небольшие шарики и обваливают их в кокосовой стружке.

Основную салатную массу выкладывают на плоское блюдо в виде аккуратной горки, напоминающей форму шапки. Сверху салат равномерно посыпают мелко натертым твердым сыром. По основанию "шапки" выкладывают сырные шарики, один размещают сверху – в качестве декоративного акцента. Завершающим штрихом становятся снежинки из моркови.

Салат с чипсами и колбасой

Главная особенность салата – контраст текстур. Хрустящие картофельные чипсы сочетаются с плотной копченой колбасой, а свежие овощи и соус смягчают вкус и делают его более сбалансированным. При этом ингредиенты не требуют термической обработки, что особенно удобно в праздничной суете. Для приготовления этого блюда необходимы следующие ингредиенты:

Колбаса копченая – 200 г, яйцо куриное – 2-3 шт., морковь вареная – 150 г, лук репчатый – 1 шт., шампиньоны – 200 г, сыр твердый – 60 г, огурец маринованный – 60 г, майонез – 2-3 ст. л, чипсы – 50 г, масло растительное – 1 ст. л.

Фото: freepik

Лук и грибы мелко нарезают и обжаривают на сковороде до готовности. Морковь натирают на крупной терке и добавляют к овощам в конце приготовления. Если используется сырая морковь, ее предварительно очищают, натирают и обжаривают вместе с луком и грибами до мягкости. В процессе приготовления овощи слегка солят и перчат, после чего снимают с огня и дают им остыть. Маринованный огурец и копченую колбасу нарезают мелкими кубиками, твердый сыр натирают на терке. Все ингредиенты складывают в удобную миску, добавляют остывшие обжаренные овощи.

Яйца разделяют на белки и желтки. Белки натирают на крупной терке и отправляют в общую массу, а желтки натирают на мелкой терке и временно откладывают – они пригодятся для оформления.

Салат заправляют майонезом и тщательно, но аккуратно перемешивают. Уже на этом этапе блюдо можно подавать к столу как один из вариантов сервировки: перед подачей достаточно раскрошить картофельные чипсы и щедро посыпать ими салат, придавая ему хрустящую текстуру и выразительный вкус.

Салат "Лошадка"

Главная особенность салата – его оформление. Блюдо выкладывается в виде силуэта лошади, а детали создаются с помощью овощей, сыра, маслин и зелени. Такая подача делает салат особенно привлекательным для детей и превращает обычное угощение в элемент новогоднего декора.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 штука, шампиньоны – 150 г, морковь отварная – 1 штука, картофель отварной – 1 штука, растительное масло – для жарки, отварная курица – 200 г, яйца отварные – 2 шт., лук зеленый – несколько перьев, майонез.

Лук нарезают мелкими кубиками и отправляют на разогретую сковороду, где обжаривают до прозрачности. Шампиньоны нарезают небольшими кусочками, добавляют к луку и продолжают обжаривать до полной готовности грибов.

Фото: ChatGPT (сгенерировано с помощью ИИ)

Соль и молотый черный перец вводят уже после обжаривания – это важно, чтобы грибы не выделили лишнюю жидкость и сохранили насыщенный вкус. Готовую смесь снимают с огня и дают ей немного остыть. Отварную курицу нарезают некрупными кубиками. Картофель очищают от кожуры и натирают на мелкой терке прямо на сервировочное блюдо. С помощью ложки слой аккуратно распределяют, формируя очертания головы лошади, после чего равномерно смазывают майонезом.

Следующим слоем выкладывают куриное мясо и так же покрывают его майонезом. Затем добавляют обжаренные грибы с луком, снова нанося тонкий слой соуса. Отварную морковь натирают на мелкой терке и выкладывают очередным слоем. В зоне будущей "гривы" слой делают более тонким, чтобы подчеркнуть форму фигуры.

Завершающий слой – натертые на мелкой терке яйца, из которых формируют "гриву" лошади. Финальный этап – декор. Перья зеленого лука используют для оформления "уздечки", половинка маслины становится "глазом", а с помощью небольших мазков майонеза расставляют акценты, например, легкий "блик" в глазу, придавая салату выразительность и живой характер.

Если переживаете за талию

Несмотря на то, что салаты на майонезе традиционно кажутся более вкусными и сытными, диетологи все же рекомендуют отдавать предпочтение блюдам с растительным или оливковым маслом. Такие салаты помогают избежать лишних сантиметров на талии после праздничного застолья.

Материал по теме Прошлогодние салатики: сколько можно хранить праздничные угощения

Кроме того, заправленные растительным маслом салаты дольше сохраняют свежесть и портятся заметно медленнее. Нутрициолог Лилия Карпусевич советует заливать майонезом салат не сразу полностью, а добавлять его порционно перед подачей.

"Это позволяет контролировать калорийность и уменьшает риск быстрой порчи блюда. Салаты на майонезе следует хранить не более 12 часов и помнить, что они плохо "переносят" тепло: высокая температура способствует быстрому размножению бактерий. Поэтому, оставив, например, традиционные оливье, крабовый салат или "Гнездо глухаря" на праздничном столе вблизи радиаторов отопления, можно рисковать не угощением, а неприятными последствиями для пищеварения", – рассказала Лилия Карпусевич.

Если вы следите за фигурой, диетологи рекомендуют готовить салаты без майонеза. Один из самых ярких и сочных вариантов – салат из пекинской капусты с копченой курицей и мандаринами. Он легкий и одновременно сытный благодаря куриному мясу, а сладковатые мандарины придают блюду праздничный вид и сочность. Такая комбинация ингредиентов делает салат не только полезным, но и эффектным украшением праздничного стола.

Фото: Google Gemini (сгенерировано с помощью ИИ)

Капуста пекинская – 120 г, мандарины – 150 г. (2 шт.), курица копченая (филе) – 120 г, сыр твердый – 30 г, кунжут. Для заправки: масло растительное, специи, лимонный сок.

Пекинскую капусту нарежьте тонкими полосками. Мандарины очистите от кожуры, сначала нарежьте кружочками, затем – на небольшие ломтики. Филе копченой курицы нарежьте кубиками. На плоское блюдо первым слоем выложите пекинскую капусту. Сверху равномерно разложите кусочки мандаринов и курицу.

Для заправки смешайте 1 столовую ложку кипяченой воды, растительное масло, соль, черный перец, молотую паприку и лимонный сок. Получившейся смесью полейте салат.

Твердый сыр натрите на мелкой терке и присыпьте им поверхность салата вместе с кунжутом. Если есть черный кунжут, используйте его – он придаст блюду более праздничный и нарядный вид. Подавайте салат с пекинской капустой, копченой курицей и мандаринами к столу сразу после приготовления.