Селедка, огурцы и мандарины: как праздничный стол бьет по зубам

На новогодние праздники люди зачастую готовят блюда, которые не едят в течение года. За несколько дней в полости рта оказывается большое количество продуктов и напитков, которые могут навредить зубам и слизистой, сообщает Zakon.kz.

Врач-стоматолог Илья Антонов решил рассказать, на что особо стоит обратить внимание.

Соленые огурцы и блюда с ними

Соленые огурцы – самый вредный продукт для зубов и связочного аппарата. В рассоле часто используется уксус, который разрушает эмаль. Исследования показывают, что употребление более одного огурца в день увеличивает разрушение эмали на 85%.

Хлеб и блюда с ним

Хлеб – источник быстрых углеводов, которые питают бактерии в полости рта. Они размножаются, выделяют продукты жизнедеятельности и вызывают воспаление десен, ускоряя разрушение эмали.

Картофель в салатах и пюре

Приготовленная картошка прилипает к зубам и деснам, создавая питательную среду для бактерий. Крахмал повышает кислотность слюны, что разрушает эмаль и способствует размножению микроорганизмов.

Цитрусовые и соусы на их основе

Высокое содержание кислот в цитрусовых повреждает эмаль. Жевание волокон фруктов усиливает механическое воздействие на зубы, что может вызывать боль.

Алкоголь

Алкоголь химически воздействует на эмаль и слизистую, а также вызывает сухость во рту. Слюна перестает защищать зубы, появляются трещины на деснах, язвочки и повышенная чувствительность зубов.

Если за праздничным столом сочетать все эти продукты – селедку под шубой, бутерброды с икрой, мандарины, соленые огурцы и алкоголь – зубы и десны, отмечает специалист в разговоре с изданием "АиФ", испытывают колоссальную нагрузку.

Чтобы сохранить здоровье полости рта, стоматологи советуют ограничивать сочетание этих продуктов и поддерживать гигиену после каждого приема пищи.

