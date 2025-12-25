Селедка, огурцы и мандарины: как праздничный стол бьет по зубам
Врач-стоматолог Илья Антонов решил рассказать, на что особо стоит обратить внимание.
Соленые огурцы и блюда с ними
Соленые огурцы – самый вредный продукт для зубов и связочного аппарата. В рассоле часто используется уксус, который разрушает эмаль. Исследования показывают, что употребление более одного огурца в день увеличивает разрушение эмали на 85%.
Хлеб и блюда с ним
Хлеб – источник быстрых углеводов, которые питают бактерии в полости рта. Они размножаются, выделяют продукты жизнедеятельности и вызывают воспаление десен, ускоряя разрушение эмали.
Картофель в салатах и пюре
Приготовленная картошка прилипает к зубам и деснам, создавая питательную среду для бактерий. Крахмал повышает кислотность слюны, что разрушает эмаль и способствует размножению микроорганизмов.
Цитрусовые и соусы на их основе
Высокое содержание кислот в цитрусовых повреждает эмаль. Жевание волокон фруктов усиливает механическое воздействие на зубы, что может вызывать боль.
Алкоголь
Алкоголь химически воздействует на эмаль и слизистую, а также вызывает сухость во рту. Слюна перестает защищать зубы, появляются трещины на деснах, язвочки и повышенная чувствительность зубов.
Если за праздничным столом сочетать все эти продукты – селедку под шубой, бутерброды с икрой, мандарины, соленые огурцы и алкоголь – зубы и десны, отмечает специалист в разговоре с изданием "АиФ", испытывают колоссальную нагрузку.
Чтобы сохранить здоровье полости рта, стоматологи советуют ограничивать сочетание этих продуктов и поддерживать гигиену после каждого приема пищи.
