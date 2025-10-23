Человеческие зубы находят в сосисках и пельменях в Китае

В Китае зафиксировано несколько случаев, когда в купленной готовой еде находили человеческие искусственные зубы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, эти многочисленные случаи, вновь вызвали обеспокоенность по поводу безопасности пищевых продуктов в Китае.

13 октября женщина заявила, что обнаружила ряд из трех искусственных человеческих зубов в сосиске, купленной ребенку в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Она купила сосиску на гриле в уличной палатке. Продавец сначала отрицал наличие зубов в еде, но позже, после вмешательства местных органов надзора, извинился.

В тот же день другая женщина сообщила, что ее отец нашел два человеческих зуба в димсамах (закуски, похожие на пельмени или пирожки) в ресторане Sanjin Soup Dumplings, известной местной сети димсамов в городе Дунгуань, провинция Гуандун на юге страны.

В ресторане заявили, что все пельмени поставляются напрямую из головного офиса компании, и не смогли уточнить происхождение зубов. Расследование по этому делу продолжается.

14 октября покупательница обнаружила искусственный человеческий зуб в кексе, купленном в шанхайском филиале Sam’s Club. Она опознала искусственный зуб по видимому металлическому винту.

Sam's Club, магазин-склад, работающий только по членским взносам и имеющий более 50 филиалов в более чем 20 городах Китая. Сотрудник филиала был шокирован находкой, заявив, что продукты питания, производимые на фабрике, "не должны иметь подобных проблем". По данному факту тоже идет расследование.

Это не первый случай обнаружения искусственных зубов в продуктах Sam's Club. В 2022 году женщина сообщила, что ее дядя обнаружил три зуба в рулете, купленном в магазине бренда в городе Сямэнь, на юго-востоке провинции Фуцзянь.

Предыдущие инциденты обычно заканчивались тем, что покупателям приходилось идти на компромиссы с продавцами, при этом никаких результатов расследования со стороны властей не публиковалось.

Каждый раз, когда это случает, у жителей Китая возникают самые разные предположения, а некоторые задаются вопросом, не было ли в пищу случайно подмешано и человеческое мясо.

"Надеюсь, это не тот ужасный случай, когда в ингредиенты подмешивают человеческое мясо", — прокомментировал один из пользователей в социальных сетях.

Другие предполагали, что рабочие фабрики могли случайно потерять искусственные зубы во время производства продуктов питания.

Еще один пользователь заметил: "Я не могу понять, почему так много подобных случаев, ведь на фабриках обычно используют рентгеновские аппараты для проверки продуктов питания, чтобы предотвратить подобные инциденты".

