Что дарить детям, у которых все есть

В преддверии Нового года родители задаются вопросом: что подарить ребенку? Особенно сложно выбрать подарок детям, у которых, кажется, уже есть все, сообщает Zakon.kz.

Дарите впечатления

Психолог Рената Бахтеева уверена, что, прежде всего, ребенку нужны впечатления:

"Я всегда за то, чтобы дарить не вещи, а эмоции. Они никогда не бывают лишними".

По словам специалиста, яркие впечатления связаны с ощущением радости и счастья – выбросом дофамина и эндорфинов.

Детям важно пробовать новое и проживать необычные моменты: это может быть день, посвященный квестам, картингу или небольшое путешествие на выходные.

"Дети ценят не столько сам подарок, сколько те ощущения, которые он им дарит", – подчеркивает Бахтеева.

Такой подход подходит не только малышам, но и подросткам, которые все чаще предпочитают яркие эмоции очередной, не самой нужной вещи.

"Когда я спрашиваю своих детей, что они хотят на праздник, они часто отвечают: "Мамочка, у нас все есть". А если уточнить, о чем они мечтают по-настоящему, то это путешествия, новые города, новые впечатления. Именно это для них самое ценное", – делится психолог.

Просто спросите

Эксперт напоминает: самый простой способ угадать с подарком – спросить самого ребенка.

"Спросите прямо: "Что бы тебе хотелось?" – советует Бахтеева. – Делайте это в теплой атмосфере: украшая елку, готовя дом к празднику, выбирая наряды. Мы, например, пишем письма Деду Морозу – и это тоже отличная подсказка".

Психолог в разговоре с корреспондентом "АиФ" отмечает, что дети умеют мечтать и не ограничивают себя в желаниях, в отличие от взрослых. Поэтому не стоит бояться таких разговоров – они помогут сделать праздник по-настоящему запоминающимся.

Материал по теме 25 декабря – католическое Рождество: традиции и смысл праздника

Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, что подарить на Новый год, чтобы вас запомнили, а не занесли в черный список.