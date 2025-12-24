#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Советы

Что дарить детям, у которых все есть

подарки, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:49 Фото: pixabay
В преддверии Нового года родители задаются вопросом: что подарить ребенку? Особенно сложно выбрать подарок детям, у которых, кажется, уже есть все, сообщает Zakon.kz.

Дарите впечатления

Психолог Рената Бахтеева уверена, что, прежде всего, ребенку нужны впечатления:

"Я всегда за то, чтобы дарить не вещи, а эмоции. Они никогда не бывают лишними".

По словам специалиста, яркие впечатления связаны с ощущением радости и счастья – выбросом дофамина и эндорфинов.

Детям важно пробовать новое и проживать необычные моменты: это может быть день, посвященный квестам, картингу или небольшое путешествие на выходные.

"Дети ценят не столько сам подарок, сколько те ощущения, которые он им дарит", – подчеркивает Бахтеева.

Такой подход подходит не только малышам, но и подросткам, которые все чаще предпочитают яркие эмоции очередной, не самой нужной вещи.

"Когда я спрашиваю своих детей, что они хотят на праздник, они часто отвечают: "Мамочка, у нас все есть". А если уточнить, о чем они мечтают по-настоящему, то это путешествия, новые города, новые впечатления. Именно это для них самое ценное", – делится психолог.

Просто спросите

Эксперт напоминает: самый простой способ угадать с подарком – спросить самого ребенка.

"Спросите прямо: "Что бы тебе хотелось?" – советует Бахтеева. – Делайте это в теплой атмосфере: украшая елку, готовя дом к празднику, выбирая наряды. Мы, например, пишем письма Деду Морозу – и это тоже отличная подсказка".

Психолог в разговоре с корреспондентом "АиФ" отмечает, что дети умеют мечтать и не ограничивают себя в желаниях, в отличие от взрослых. Поэтому не стоит бояться таких разговоров – они помогут сделать праздник по-настоящему запоминающимся.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:49
25 декабря – католическое Рождество: традиции и смысл праздника

Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, что подарить на Новый год, чтобы вас запомнили, а не занесли в черный список.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От имени главы государства аким ВКО подарил детям ЦПД "Үміт" микроавтобус
17:49, 31 декабря 2022
От имени главы государства аким ВКО подарил детям ЦПД "Үміт" микроавтобус
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
16:04, 22 октября 2024
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Что подарить родителям, друзьям и второй половинке на Новый год
09:38, 27 декабря 2022
Что подарить родителям, друзьям и второй половинке на Новый год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: