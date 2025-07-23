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Мир

Как можно вычислить маньяка по глазам

психолог объяснила, как можно вычислить маньяка, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 20:51 Фото: pixabay
Психолог-физиогномист Алена Никольская рассказала о том, что маньяка можно попытаться вычислить по глазам, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru она уточнила, что у психически нездоровых людей особенный, будто бы "электрический" или "металлический" взгляд – с особым блеском.

"И этот взгляд либо застывший, немигающий, как будто он смотрит очень глубоко внутрь самого себя, либо, наоборот, бегающий и беспокойный, неспособный зафиксироваться на каком-либо объекте", – сказала психолог.

По ее словам, потенциально опасные люди часто делают лишние движения: даже стоя на месте, они переминаются с ноги на ногу, теребят что-то в руках или непрерывно "играют" пальцами.

Эксперт также указала два "типажа", которые с большей вероятностью, чем обычные люди, склонны быть маньяками. У первого типа людей скошенный или невысокий лоб, сильные и выступающие надбровные дуги, жесткая квадратная челюсть, объемные выступающие скулы и особо пышная растительность на лице, нос с горбинкой или крючком. У таких людей очень высокий уровень тестостерона, поэтому они могут быть склонны к агрессии, заявила специалист.

Она добавила, что люди с недостатком тестостерона тоже имеют предрасположенность к насилию из-за ощущения слабости перед миром.

"У таких маньяков, наоборот, зачастую, скошенный, маленький подбородок и смазанное лицо, будто бы его стерли тряпкой. Такие зачастую становятся тихими маньяками, которые мстят окружающему миру за свою несчастную жизнь", – подчеркнула Никольская.

Специалист считает, что наличие или отсутствие этих признаков не дает полной гарантии того, что человек опасен или безопасен. При общении с незнакомцем любой внешности она рекомендовала соблюдать элементарные меры безопасности: не идти на свидание в безлюдные тихие места, не оставаться один на один в замкнутом пространстве, а при малейшем подозрении под любым предлогом уйти.

Ранее сообщалось, что в России нашли предполагаемые останки орского маньяка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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