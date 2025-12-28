После происшествия в горах Алматы спасатели обратились к туристам

Пресс-служба МЧС напомнила казахстанцам о необходимости строгого соблюдения правил поведения в горах, сообщает Zakon.kz.

Спасатели призывают туристов придерживаться следующих правил:

изучите маршрут: его протяженность, перепады высот, сложные участки, возможные места привалов;

сообщите в службу 112, родственникам или друзьям, куда и когда идете, когда планируете вернуться;

обязательно проверьте прогноз погоды – в горах она может измениться резко: возможны штормы и снегопады;

изучите местность: возьмите с собой карту, компас, GPS или навигатор;

подготовьтесь физически, особенно если маршрут сложный и включает подъемы на большие высоты;

если объявлено предупреждение о возможном сходе лавин – настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода в горы. Если перед выходом наблюдались обильные снегопады – лучше отложить поход на два-три дня и дождаться, пока снег осядет.

Ранее сообщалось, что трое парней ушли в горы Алматы и не вернулись.