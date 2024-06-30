Пятеро туристов потерялись в горах Алматинской области

1 июля пресс-служба МЧС Казахстана заявила о том, что ведут поиски пяти человек в горах Алматинской области, сообщается Zakon.kz.

По информации ведомства, поисковая операция проходит вблизи Водопада "Девичьи слезы" Карасайского района.

Ранее сообщалось, что 30 июня в горах Алматы потерялись семь подростков. Позже стало известно, что всех нашли. Подростки в возрасте от 13 до 17 лет ушли покорять вершину без подготовки. В какой-то момент они поняли, что самостоятельно спуститься не смогут.