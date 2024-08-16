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Астрологи назвали главных везунчиков осени

Астрологи назвали главных везунчиков осени, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:04 Фото: pxhere
Лишь у трех знаков зодиака осенью 2024 года исполнится заветное желание. Астрологи уверены, что Весы, Стрелец и Рыбы столкнутся с уникальным совпадением планет. Это и поспособствует везению, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что в этот период звезды будут настроены на положительный лад, предоставляя шанс изменить свою жизнь к лучшему.

"Это время, когда желания Весов, Стрельцов и Рыб не только могут быть услышаны, но и получить реальное воплощение благодаря уникальной астральной поддержке", – говорится в публикации издания Стерлеград.

Для максимального использования этого периода астрологи советуют активно заниматься планированием, ставить конкретные цели и, самое главное, быть открытыми к новым возможностям.

Ранее сообщалось, что 19 августа 2024 года произойдет одно из самых захватывающих астрономических явлений: на небе взойдет "Осетровая луна". Это сочетание живописного суперлуния и "Голубой Луны".

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