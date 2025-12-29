Кому январь принесет богатство, а кому – убытки: финансовый гороскоп для всех знаков

Январь принесет новые финансовые возможности тем, кто готов действовать осознанно и не поддаваться иллюзиям легких денег, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога Эльзы Кушиной, начало месяца будет сопровождаться мощным энергетическим импульсом: Земля максимально приблизится к Солнцу, а скопление планет в Козероге усилит карьерные и денежные потоки. Однако для каждого знака зодиака этот период проявится по-своему, пишет 59.ru.

Овен

Овнам могут предложить быстрый способ приумножить доход, но звезды советуют не торопиться. Авантюры и "легкие деньги" способны обернуться серьезными потерями. В январе также не стоит связываться с долгами и кредитами – влияние Нептуна может создать ложное ощущение успеха.

Телец

Тельцов ждет возвращение к незавершенным делам и крупные траты на себя: внешний вид, желания, обучение. Однако вместе с расходами возрастет и нагрузка на работе. Если не контролировать бюджет, восстановить финансовое равновесие будет непросто.

Близнецы

Для Близнецов январь может стать месяцем удачи. Возможны премии, повышение или неожиданный выигрыш. Деньги будут буквально идти в руки, главное – не упустить шанс. Также благоприятен переход в новую профессиональную сферу.

Рак

Ракам придется много тратить на близких и окружение. Чтобы не оказаться в минусе, важно заранее планировать расходы и избегать импульсивных покупок. При этом звезды советуют не забывать и о собственных желаниях.

Лев

Львам месяц сулит финансовый рост и новые источники дохода. Удачное расположение планет позволит смело принимать деловые предложения и пробовать себя в новом. Эти перемены могут привести не только к деньгам, но и к судьбоносным знакомствам.

Дева

Девам стоит быть особенно осторожными: высок риск обмана и финансовых ловушек, в том числе со стороны знакомых. Любые сомнительные сделки лучше отложить. В погоне за выгодой представители знака сами могут пойти на риск, что приведет к кризису.

Весы

Весы окажутся в центре внимания и получат предложения о совместных проектах. Это шанс увеличить доход, но все договоренности необходимо тщательно проверять. Партнерство с малознакомыми людьми сейчас нежелательно.

Скорпион

Финансовая ситуация Скорпионов начнет выравниваться. Появятся перспективы для новых проектов и источников заработка. Главное – не упускать возможности и держать эмоции под контролем, чтобы не разрушить деловые связи.

Стрелец

У Стрельцов возможны ощутимые траты, поэтому спонтанные покупки лучше отложить. Месяц будет богат на соблазны и обещания быстрых доходов, но поспешные решения могут привести к разочарованию.

Козерог

Начало января принесет Козерогам мощный прилив энергии, который может вылиться в крупные покупки – вплоть до автомобиля или недвижимости. Важно, чтобы все решения шли во благо, иначе внутреннее напряжение скажется на здоровье.

Водолей

Водолеям звезды советуют притормозить и отказаться от крупных вложений. Резкие перемены в работе или бизнесе могут обернуться серьезными финансовыми проблемами.

Рыбы

Для Рыб деньги в январе будут приходить исключительно через труд, дисциплину и ответственность. Надежда на удачу себя не оправдает – материальный результат напрямую зависит от вложенных усилий.

