Кому январь принесет богатство, а кому – убытки: финансовый гороскоп для всех знаков
По словам астролога Эльзы Кушиной, начало месяца будет сопровождаться мощным энергетическим импульсом: Земля максимально приблизится к Солнцу, а скопление планет в Козероге усилит карьерные и денежные потоки. Однако для каждого знака зодиака этот период проявится по-своему, пишет 59.ru.
Овен
Овнам могут предложить быстрый способ приумножить доход, но звезды советуют не торопиться. Авантюры и "легкие деньги" способны обернуться серьезными потерями. В январе также не стоит связываться с долгами и кредитами – влияние Нептуна может создать ложное ощущение успеха.
Телец
Тельцов ждет возвращение к незавершенным делам и крупные траты на себя: внешний вид, желания, обучение. Однако вместе с расходами возрастет и нагрузка на работе. Если не контролировать бюджет, восстановить финансовое равновесие будет непросто.
Близнецы
Для Близнецов январь может стать месяцем удачи. Возможны премии, повышение или неожиданный выигрыш. Деньги будут буквально идти в руки, главное – не упустить шанс. Также благоприятен переход в новую профессиональную сферу.
Рак
Ракам придется много тратить на близких и окружение. Чтобы не оказаться в минусе, важно заранее планировать расходы и избегать импульсивных покупок. При этом звезды советуют не забывать и о собственных желаниях.
Лев
Львам месяц сулит финансовый рост и новые источники дохода. Удачное расположение планет позволит смело принимать деловые предложения и пробовать себя в новом. Эти перемены могут привести не только к деньгам, но и к судьбоносным знакомствам.
Дева
Девам стоит быть особенно осторожными: высок риск обмана и финансовых ловушек, в том числе со стороны знакомых. Любые сомнительные сделки лучше отложить. В погоне за выгодой представители знака сами могут пойти на риск, что приведет к кризису.
Весы
Весы окажутся в центре внимания и получат предложения о совместных проектах. Это шанс увеличить доход, но все договоренности необходимо тщательно проверять. Партнерство с малознакомыми людьми сейчас нежелательно.
Скорпион
Финансовая ситуация Скорпионов начнет выравниваться. Появятся перспективы для новых проектов и источников заработка. Главное – не упускать возможности и держать эмоции под контролем, чтобы не разрушить деловые связи.
Стрелец
У Стрельцов возможны ощутимые траты, поэтому спонтанные покупки лучше отложить. Месяц будет богат на соблазны и обещания быстрых доходов, но поспешные решения могут привести к разочарованию.
Козерог
Начало января принесет Козерогам мощный прилив энергии, который может вылиться в крупные покупки – вплоть до автомобиля или недвижимости. Важно, чтобы все решения шли во благо, иначе внутреннее напряжение скажется на здоровье.
Водолей
Водолеям звезды советуют притормозить и отказаться от крупных вложений. Резкие перемены в работе или бизнесе могут обернуться серьезными финансовыми проблемами.
Рыбы
Для Рыб деньги в январе будут приходить исключительно через труд, дисциплину и ответственность. Надежда на удачу себя не оправдает – материальный результат напрямую зависит от вложенных усилий.
