#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.72
544.09
5.2
Мир

Почему Новый Год для людей наступает все быстрее

исследование ученых Великобритании и Ирака, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 00:16 Фото: pixabay
Ученые из Великобритании и Ирака провели исследование и выяснили, почему Новый год по ощущениям людей наступает все быстрее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS ONE, во время опроса более трех четвертей британцев отметили, что Новый год приближается все быстрее, а 70% жителей Ирака сообщили о том же самом в отношении Рамадана.

Отмечается, что люди, которые особенно наслаждаются праздниками, часто характеризуют их приближение как более стремительное. Кроме этого, чем больше человек концентрируется на времени в повседневной жизни, тем сильнее чувство его ускорения. Трудности с планированием будущих задач также усиливают ощущение быстротечности времени.

Согласно данным исследования, возраст практически не оказывает влияния на это ощущение. Даже молодые участники из Ирака часто замечали, что Рамадан наступает быстрее, опровергая распространенное мнение о том, что этот феномен связан с возрастом.

В результате эксперты пришли к выводу, что восприятие времени формируется не только прошлым опытом, но и мыслями о предстоящих делах. Это открывает новые горизонты для изучения человеческой психологии.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте на церемонии зажжения загорелась новогодняя елка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Израиль уничтожает целые кварталы в жилых районах сектора Газа – СМИ
Мир
01:21, 24 декабря 2024
Израиль уничтожает целые кварталы в жилых районах сектора Газа – СМИ
Новый состав правительства утвердили во Франции
Мир
23:45, 23 декабря 2024
Новый состав правительства утвердили во Франции
Двух человек арестовали в Египте при попытке продать более 400 уникальных артефактов
Мир
23:11, 23 декабря 2024
Двух человек арестовали в Египте при попытке продать более 400 уникальных артефактов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: