Почему Новый Год для людей наступает все быстрее

Ученые из Великобритании и Ирака провели исследование и выяснили, почему Новый год по ощущениям людей наступает все быстрее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS ONE, во время опроса более трех четвертей британцев отметили, что Новый год приближается все быстрее, а 70% жителей Ирака сообщили о том же самом в отношении Рамадана.

Отмечается, что люди, которые особенно наслаждаются праздниками, часто характеризуют их приближение как более стремительное. Кроме этого, чем больше человек концентрируется на времени в повседневной жизни, тем сильнее чувство его ускорения. Трудности с планированием будущих задач также усиливают ощущение быстротечности времени.

Согласно данным исследования, возраст практически не оказывает влияния на это ощущение. Даже молодые участники из Ирака часто замечали, что Рамадан наступает быстрее, опровергая распространенное мнение о том, что этот феномен связан с возрастом.

В результате эксперты пришли к выводу, что восприятие времени формируется не только прошлым опытом, но и мыслями о предстоящих делах. Это открывает новые горизонты для изучения человеческой психологии.

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