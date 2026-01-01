Гороскоп на 1 января: всплески эмоций и проверка на самообладание

Первый день 2026 года пройдет под знаком сильных эмоций и внутренних импульсов. Многим знакам придется балансировать между желанием действовать резко и необходимостью сохранять самообладание. Одних ждут новые знакомства и яркие впечатления, других – проверки на выдержку, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Овну сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет "всего лишь" прогулка по новой улице, новые люди или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Телец способен быть к тем, кто ему дорог, – им он сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Телец должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах и, во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся их сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Близнецов будет сегодня помогать им и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Близнецы смотрят на них сверху вниз, их преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Раку использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня мозг Льва открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной "зоны комфорта" и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Льва сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня весь день в душе Девы может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить ее из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Деве какой-то реальный ущерб. Ее способен раздражать уже сам факт того, что все идет "неправильно", "не по плану". По-настоящему разрядить напряжение Девы сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня все самые удачные мысли и проекты Весов будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог их успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Весы благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеют завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуются этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого они захотят очаровать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиону следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Скорпион будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Скорпиону сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде "дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть" и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня настроение Стрельца может штормить, показывая то "минус", то "плюс". Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самого Стрельца. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Стрельцу сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Козерога может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Водолея многое зависит. Зная об этом, Водолей должен сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет их к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Рыбы способны увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Рыбы старательно раздуют его до предела: их способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самим Рыбам? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

