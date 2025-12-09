День тонких переговоров и жестких проверок: гороскоп на 10 декабря

Гороскоп на среду, 10 декабря, обещает каждому знаку напряженный, но показательный день: одних ждут проверки и критичные собеседники, другим придется пересматривать планы или разбираться с последствиями прошлых решений, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Овну очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Овен зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Овну следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Овен имеет все шансы оказаться крайним.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня – удивительный день, когда в делах Тельцу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Тельца введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Близнецы уже давно идут не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Близнецы не пожалеют: это избавит их от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, они смогут продвинуться дальше.

Рак (21 июня – 22 июля)

Не исключено, что сегодня Раку придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Раку стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Лев сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Лев сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа не советуют Деве вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Дева пыталась утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Дев, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть позитивным и гармоничным.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Весы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Весы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодняшний день пройдет для Скорпиона под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Скорпиона сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в любых делах Стрельцу просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Стрельца, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Козерог способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Козерог может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня – день, когда Водолей может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Водолея ощущение дежавю. Или же напротив, Водолей сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, – какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли им не нравится то, что они вынуждены делать? Если ответ "да", возможно, Рыбам пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

