Советы

Врач объяснила, почему нельзя резко "понижать градус" в новогодние праздники

Алкоголь, шампанское, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 03:59 Фото: pexels
Когда человек начинает распитие спиртного с крепкого алкоголя и переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова, среди таких веществ – альдегид. Оно увеличивает риск алкогольного отравления.

"Рекомендуется сначала употреблять более легкие напитки, а затем переходить к крепким. Это помогает избежать быстрого опьянения и тяжелого похмелья на утро. Переход от слабоалкогольных напитков к более крепким позволяет организму постепенно адаптироваться к увеличению концентрации этанола в крови, что может уменьшить риск быстрого и сильного опьянения. Однако некоторые специалисты считают, что порядок употребления алкогольных напитков не имеет значения, и главное – общее количество выпитого. В любом случае, переход на "слабые" напитки может привести к тому, что человек будет пить их в больших количествах, что также опасно", – считает Майорова.

И все же ключевой фактор – общее количество чистого этанола. Даже если вы пьете один и тот же напиток весь вечер, но не контролируете количество выпитого, то похмелья избежать не получится.

Если планируется дегустация нескольких видов алкоголя в течение вечера, рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут между приемами, а лучше – дольше. Если алкоголь накапливается в крови быстрее, чем перерабатывается организмом, то появляются симптомы интоксикации.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется в этих перерывах пить достаточное количество воды – это поможет организму лучше справиться с нагрузкой. Не стоит заменять воду соками, они могут усилить процессы брожения и создают дополнительную нагрузку.

Ранее мы писали о том, как пить в Новый год и не мучиться от похмелья утром.

Аксинья Титова
