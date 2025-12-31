Как пить в Новый год и не мучиться от похмелья утром – советы специалиста

Новогоднее застолье нередко превращает утро в настоящее испытание. Как подготовить организм к празднику, чем восстановить здоровье на следующий день и что нельзя делать при похмелье – в материале Zakon.kz.

Легкая "разминка" и жирная еда

Чтобы не покинуть банкет раньше времени, уверенно произносить тосты и отметить праздник "на твердых ногах", существует немало народных и медицинских рекомендаций. Большинство из них сводится к одному – грамотной подготовке организма к алкогольной нагрузке.

Прежде всего специалисты советуют не употреблять алкоголь на пустой желудок. Перед застольем желательно поесть, отдавая предпочтение умеренно жирной пище. Жиры и растительные масла покрывают стенки желудка своеобразной защитной пленкой, что снижает интенсивность всасывания этилового спирта. Если перекусить заранее не удалось, первый тост лучше пропустить и сначала поесть.

Кроме того, специалисты советуют заранее подготовить желудок к алкогольной нагрузке с помощью медицинских препаратов, а также "разбудить" организм легкой разминкой.

"Перед застольем рекомендуется принять несколько таблеток активированного угля или аналогичных средств, которые облегчают работу желудка. Кроме того, примерно за час до основного употребления алкоголя полезно выпить 50-70 граммов того напитка, который планируется употреблять, – это запускает биохимические процессы организма и помогает смягчить воздействие спирта", – сказал врач-нарколог высшей категории Руслан Алиев.

Фото: freepik

Чем закусить?

Одним из самых эффективных продуктов для закуски специалисты считают квашеную капусту. Она богата клетчаткой, которая существенно замедляет усвоение алкоголя и снижает нагрузку на организм. Если в составе присутствуют ягоды, эффект усиливается за счет дополнительных органических кислот и антиоксидантов.

Еще один полезный продукт – авокадо, который сегодня легко найти в большинстве супермаркетов. Этот фрукт богат растительными жирами, которые образуют защитный слой на стенках желудка и уменьшают интенсивность всасывания алкоголя в кровь.

Хорошей закуской также считается жирная рыба – селедка или горбуша. За счет высокой жирности они обладают схожими защитными свойствами.

Фото: freepik

Чтобы не было мучительно больно

Важно помнить, что о самочувствии на следующий день стоит позаботиться еще до сна. Желательно принять душ и лечь спать в свежее постельное белье. Это поможет организму расслабиться и отдохнуть.

Еще один совет – выпейте стакан слегка подсоленной воды перед сном. Дело в том, что алкоголь активизирует гормоны, усиливающие мочеиспускание, из-за чего организм теряет не только жидкость, но и соли. Соленая вода поможет восстановить водно-солевой баланс и снизит выраженность симптомов похмелья на утро.

"Самый надежный способ избежать похмелья – вовсе не употреблять алкоголь. Если же вы все-таки решили выпить, важно помнить, что нельзя смешивать разные алкогольные напитки без системы. Если уж сочетать напитки, то лучше двигаться от более легких к более крепким, но ни в коем случае не наоборот", – посоветовал Руслан Алиев.

Одним из эффективных средств при похмелье является персиковый сок – он снижает окислительный стресс и поддерживает обмен веществ. Не менее полезен томатный сок, который благодаря калию, натрию и магнию помогает быстро восстановить электролитный баланс.

Из аптечных средств специалисты выделяют глицин, нормализующий умственную деятельность, и регидрон, предотвращающий обезвоживание и восполняющий дефицит солей и минералов.

Что делать нельзя

При похмелье не стоит пить кофе или крепкий чай, так как это увеличивает нагрузку на сердце и повышает давление. Также противопоказаны баня и сауна – высокая температура усиливает обезвоживание и может быть опасна для сердечно-сосудистой системы. Категорически нельзя "опохмеляться". Дополнительная доза алкоголя с утра увеличит интоксикацию, при этом существует риск увлечься и перейти в первую стадию запоя.