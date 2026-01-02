Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут важные испытания в новом году

В 2026 году некоторые знаки зодиака будут вынуждены пройти через по-настоящему судьбоносные испытания. Именно они окажутся в центре сложных, но крайне важных процессов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, эти сложности помогут усвоить ключевые жизненные уроки и со временем приведут к личному росту, внутренней силе и новым достижениям.

Лев

Этот год станет для вас временем глубоких перемен из-за серии затмений, затрагивающих темы самоощущения и партнерских связей. Важно помнить, что затмения – это мощные астрологические события с длительным эффектом. Их влияние может ощущаться до шести месяцев, а часто они открывают новую жизненную главу сроком до двух лет.

Первым ключевым событием станет солнечное затмение 17 февраля в Водолее – вашем противоположном знаке. Оно может принести серьезные изменения в сферу личных, деловых и дружеских отношений. Второй значимый момент придется на 12 августа, когда солнечное затмение произойдет в вашем знаке и доме самооценки. Этот период подтолкнет вас к переосмыслению уверенности в себе, физического состояния и степени независимости.

Дева

С сентября 2024 года вы уже находитесь под влиянием серии затмений, активирующих темы самооценки и партнерства. Продолжением этого цикла станет лунное затмение 3 марта в вашем знаке. Оно высветит важный вопрос в сфере отношений, требующий честного и своевременного внимания. То, как вы проявляете себя по отношению к себе и другим – станет ключевой темой для переосмысления.

Если в отношениях нарушен баланс или вам недостает поддержки, это затмение подтолкнет вас к открытому диалогу и поиску решений. Затем, ближе к 28 августа, лунное затмение в вашем доме партнерства вновь поднимет схожие вопросы.

Водолей

Впервые с периода 2017-2019 годов серия затмений развернется в вашем знаке и в домах, отвечающих за самооценку и партнерские отношения.

Новая глава начнет формироваться около 17 февраля, когда солнечное затмение произойдет в вашем знаке. Этот период потребует глубокой рефлексии, честного самоанализа и укрепления внутреннего понимания себя, что в итоге поможет вам стать еще увереннее. Второй значимый этап наступит 12 августа, когда солнечное затмение активирует ваш дом партнерства. Оно может стать отправной точкой для принципиально нового подхода к отношениям.

