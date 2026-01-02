Врачи раскрыли способ жить без гипертонии

Кардиологи дали рекомендации, которые могут помочь жить без высокого артериального давления. В первую очередь необходимо следить за собственным весом и в целом придерживаться ЗОЖ. Правда, для этого придется отказаться от вредных привычек, сообщает Zakon.kz.

От гипертонии спасает здоровый образ жизни. Об этом изданию "Известия" заявил врач-кардиолог Денис Прокофьев.

По его словам, у людей происходят скачки давления в основном из-за стресса и курения. Кроме того, пагубно влияет злоупотребление алкоголем и соленой пищей.

"Эпизоды повышения давления как симптоматическая форма бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии", – отметил Прокофьев.

Кардиолог добавил: чем раньше обратить внимание на высокое давление и установить возможные причины, тем больше шансов избежать гипертонии. При определении диагноза медики ориентируются на показатель давления 120 на 80 – это считается нормой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

