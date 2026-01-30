#Казахстан в сравнении
События

Тепло и красиво: стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 18:52 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал модницам, что утеплиться можно ярко и стильно, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он написал в Telegram.


"Утеплиться можно красиво! Просто задрапируйте палантин, широкий шарф, платок или кашне при помощи акцентной броши!" – написал Рогов.

Ранее стилист рассказал, какие каблуки снова в моде.

Елена Беляева
Елена Беляева
