Тепло и красиво: стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал модницам, что утеплиться можно ярко и стильно, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он написал в Telegram.

"Утеплиться можно красиво! Просто задрапируйте палантин, широкий шарф, платок или кашне при помощи акцентной броши!" – написал Рогов. Ранее стилист рассказал, какие каблуки снова в моде.

