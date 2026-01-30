Тепло и красиво: стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал модницам, что утеплиться можно ярко и стильно, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он написал в Telegram.
"Утеплиться можно красиво! Просто задрапируйте палантин, широкий шарф, платок или кашне при помощи акцентной броши!" – написал Рогов.
Ранее стилист рассказал, какие каблуки снова в моде.
