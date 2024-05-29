Сухая и чувствительная кожа лица: деликатный подход и эффективные способы увлажнения

Правильный уход за кожей лица позволяет сберечь молодость и красоту на многие годы. Zakon.kz узнал, когда нужно начинать применение средств для ухода за сухой кожей, по каким причинам кожа может стать чувствительной, и как ее восстановить.

Сухая и чувствительная кожа требуют особого внимания и ухода, но для каждого типа – нужен индивидуальный подход.



Как определить, что у вас сухая кожа лица

Определить тип кожи можно в домашних условиях. Несмотря на название, сухая кожа имеет хороший внешний вид, нежная и тонкая, не склонна к воспалениям и угревым высыпаниям. Причина сухости – недостаток влаги внутри кожи и липидов, так называемого, кожного сала.

Какие признаки подскажут, что кожа лица сухая • после умывание возникает ощущение стянутости кожи; • часто возникает шелушение, особенно в области лба, и верхней части щек, реже вокруг рта; • не бывает жирного блеска кожи; • практически не бывает воспалений и угрей; • появление ранних мелких морщинок.

Существует экспресс-метод самостоятельного определения типа кожи. Для этого нужно снять косметику, умыть лицо и подождать 3 часа, не пользуясь тониками, кремами и прочим средствами. После этого обмакнуть лицо бумажной салфеткой, и посмотреть – остались или нет жирные следы. Если нет, то кожа лица сухая.





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Сухая кожа лица: эффективные методы увлажнения и питания

Как правило, тип кожи не меняется в течение жизни, а склонность к сухости начинает проявляться после 20-25 лет. Если не начать уход в этот период, то состояние кожи начнет резко ухудшаться с возрастом, и затем будет сложнее ее восстанавливать. Основа ухода за сухой кожей – увлажнение и деликатность.

Какие средства необходимо включить в систему ухода • лучше всего покупать средства и крема с пометкой "для сухой кожи"; • хорошо, если в состав средств входят вещества, интенсивно питающие и увлажняющие кожу: гиалуроновая кислота; виноградное, кокосовое, оливковое, какао, и ши – масла; аминокислоты, и мочевина; • успокоительным действием на сухую кожу лица обладают: пантенол, бетаин, ниацинамид; • для умывания можно использовать средства с мягким отшелушивающим эффектом, например, молочную кислоту или папаин; • с возрастом можно добавить средства, предупреждающие образование морщин.

Важное значение для состояния кожи имеет не только система ухода, но и система питания. Хорошо включить в ежедневный рацион продукты, которые могут обеспечить кожу липидами и аминокислотами: жирная рыба (скумбрия, лосось, форель и т.д.), орехи, семена подсолнечника, авокадо, льняное масло и чиа. Обязательно также выпивать не менее полутора-двух литров воды в день.



Плохо влияют на сухую кожу горячая ванная, пиллинги, спиртосодержащие средства для ухода и скрабы.





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Пять этапов ежедневного ухода за сухой кожей

Этап 1. Снять макияж. Сухая кожа особенно чувствительна к косметике, поэтому снимать макияж нужно обязательно. Делать это лучше специальными средствами для сухой кожи. От мыла придется отказаться – даже лучшие сорта сушат кожу.

Этап 2. Умывание и очищение. После того, как макияж снят, лучше умыться прохладной водой, чтобы на коже не оставалось средство. Для утреннего умывания необходимо использовать гели или пенки с отметкой "для сухой кожи". Для более глубокого очищения кожи и отшелушивания ороговевших частиц используйте домашний скраб. Его можно приготовить из мелко измельченных овсяных хлопьев и небольшого количества сливок или воды. Кашицу наносят на лицо мягкими массирующими движениями, после чего смывают прохладной водой.

Этап 3. Тонизирование кожи. После умывания необходимо нанести на кожу лица тоник "для сухой кожи", он уберет стянутость, смягчит ее и наполнит влагой.

Этап 4. Увлажнение. Сейчас в магазинах и аптеках можно увидеть большой ассортимент увлажняющих кремов разной степени интенсивности. Подберите себе средство, от которого ваша кожа будет ощущать максимальный комфорт. Лучше использовать увлажняющий крем, как днем, так и на ночь. Хорошо так же включить в систему ухода увлажняющие маски – один-два раза в неделю.

Этап 5. Питание и восстановление. Косметологи рекомендуют, использовать два-три раза в неделю питательные или лифтинговые маски для сухой кожи. Помимо этого, необходимо включить в ежедневный уход питательный или лифтинговый крем, который можно будет наносить на ночь.





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Чувствительная кожа лица: деликатный подход и нежные средства для ухода

Особенно часто переходит в ранг чувствительной - сухая кожа. Косметологи считают, что чувствительность – приобретенное состояние, которое можно скорректировать правильным уходом. Причинами появления чувствительности считаются внешние факторы – активное солнце и мороз, сухость воздуха, в том числе от кондиционеров и отопления, а также длительный стресс. Можно также спровоцировать чувствительность кожи, используя агрессивные средства ухода, нарушающие гидролипидный барьер, и приводящие к обезвоживанию кожи и повышенной сухости.

Как самостоятельно определить чувствительный тип кожи

К внешним признакам чувствительной кожи относятся:

• болезненные реакции (жжение, зуд, покраснение и т.д.) на холод, солнце, и большое число обычных средств по уходу за кожей; • негативная реакция на пребывание на солнце – быстрое покраснение, быстро обгорает, требуются солнцезащитные крема с повышенным уровнем защиты SPF. • после умывания даже обычной водой ощущается сухость и стянутость кожи. Деликатный подход к уходу за чувствительной кожей Уход за чувствительной кожей в чем-то схож с основными принципами, применяемыми для сухой. Только действие средств должно быть еще более мягким и нежным, а на упаковках указано "для чувствительной кожи", иногда их совмещают "для сухой и чувствительной кожи".

Этап 1. Очищение. Для очищения чувствительной кожи необходимо применять щадящие средства – молочко, крем, мусс или мягкую пенку. Для умывания лучше использовать кипяченую воду, минеральную или родниковую. Хорошо работает отвар из ромашки. От любых видов скрабов лучше отказаться, иначе кожу лица можно травмировать, и затем придется ее уже лечить с помощью лекарственных средств. В качестве альтернативы скрабов косметологи рекомендуют использовать махровую рукавицу, или пиллинг на основе азелаиновой или миндальной кислот.





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Этап 2. Тонизирование. Тоники хорошо работают для любых типов кожи, важно только подбирать их исходя из индивидуальных особенностей. Косметологи советуют использовать для чувствительной кожи тоники на основе: ромашки, овса, тимьяна, огурца, экстракта алоэ, и гамамелиса. Категорически нельзя применять лосьоны и тоники, содержащие спирт.



Этап 3. Увлажнение. Увлажнение для чувствительной кожи имеет такое же важное значение, что и для сухой. Поэтому данной процедуре необходимо уделять повышенное внимание. Лучше, если увлажняющие средства будут включать липиды, церамиды, жирные кислоты и витамины. Текстура кремов должна быть легкой, содержащей увлажняющие и успокаивающие ингредиенты – гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ, конский каштан, розу, пион, лотос, пион, аллантоин, витамины С и E, а также натуральные масла.

Этап 4. Питание и восстановление. Косметологи рекомендуют включать в систему ухода за чувствительной кожей маски, которые помогут снять повышенную сухость и раздражение. Например, домашняя маска из свежего огурца и чайной ложки оливкового масла. Использовать маски можно один-два раза в неделю. Питательный ежедневный крем должен иметь обязательную маркировку "для чувствительной кожи". Хорошо, если в состав ночного питательного крема будут входить витамин Е, натуральные растительные масла и пантенол.

Этап дополнительный. Все типы кожи нуждаются в защите от солнца, отличие чувствительной кожи в том, что для нее необходимо выбирать крема с повышенным уровнем защиты SPF, и более легкой текстурой. Перед нанесением на лицо, необходимо проверить реакцию кожи, нанести на внутреннюю поверхность сгиба локтя на 15 минут немного крема. Если есть покраснение, зуд, жжение, то необходимо подобрать другой крем.

Какие средства и вещества вредны для чувствительной кожи Производители на средствах по уходу обязательно указывают состав, поэтому перед покупкой и применением необходимо убедиться, что туда не входят следующие вещества: спирт, ретинол (витамин А), красители, бензоил пероксид, салициловая и гликолевая кислоты, эфирные масла и отдушки. Возможна так же индивидуальная непереносимость каких-то других веществ.

Ранее Zakon.kz писал, как приготовить домашние маски для увлажнения, очищения и питания кожи. Материал можно прочесть здесь.