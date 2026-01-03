#Казахстан в сравнении
Радость на пару часов: как избежать необдуманных покупок после Нового года

как избежать необдуманных покупок во время праздничных выходных, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:48 Фото: pixabay
Психолог Виктория Манакова рассказала о том, что импульсивный шопинг в период новогодних праздников связан со снижением повседневной занятости, эмоциональным подведением итогов года и стремлением продлить ощущение радости, сообщает Zakon.kz.

По словам спиециалиста, пишет "Газете.Ru", на фоне скуки психика, привыкшая к постоянной нагрузке, начинает искать новые стимулы. В такой ситуации покупки помогают получить быстрый, но кратковременный эмоциональный эффект.

Учитывая, что Новый год воспринимается как момент подведения итогов прошедшего периода, покупки могут выступать в роли "награды" или способом утешения и компенсации негативных эмоций. В обоих случаях, подчеркнула Манакова, приобретения используются как попытка повлиять на эмоциональное состояние, однако эффект от них оказывается недолгим.

Психолог предупреждает, что праздничные выходные часто вызывают у людей чувство опустошенности из-за завершения ожидания ярких эмоций, что подталкивает человека к новым покупкам, создающим иллюзию новизны и радости. Как подчеркнула специалист, недорогие импульсивные приобретения приносят удовлетворение лишь на короткое время, формируя замкнутый круг повторяющегося шопинга.

"Если вы покупаете не квартиры и машины, а очередную футболку, безделушку с маркетплейса, то радость от таких покупок длится в лучшем случае день, а то и несколько часов. После этого уровень дофамина резко падает, и психика снова требует "праздника". Получается бесконечная цепочка импульсивных покупок как зависимость от быстрых гормонов радости. Замкнутый круг", – объяснила психолог.

Для снижения риска бессмысленных трат Манакова рекомендовала практиковать осознанность перед покупками, откладывать решения хотя бы на сутки, заранее определять небольшой бюджет на "мелкие радости", а также искать альтернативные источники положительных эмоций – общение с близкими, прогулки и новые занятия.

Ранее эксперт рассказал, как сократить траты в январе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
