Гадание по руке: что говорят 5 главных линий вашей ладони

Предсказывание судьбы по линиям на ладони – один из самых древних способов гадания. Как выяснилось, освоить его азы не так сложно, как кажется на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

Сайт Леди Mail узнал основы такого гадания у хироманта Ирины Зорич.

Линия жизни: энергия и здоровье

Линия жизни – это самая длинная и заметная линия на ладони, которая обвивает большой палец и указывает на общую жизненную силу и здоровье.

Вопреки распространенному мнению, длина этой линии не связана с продолжительностью жизни. Но может рассказать о здоровье: глубокая и четкая линия свидетельствует о крепком здоровье и хорошем запасе жизненной энергии, а вот прерывистая или слабая линия может указывать на склонность к физической усталости или необходимость уделять больше внимания своему здоровью.

Линия сердца: чувства и эмоции

Эта линия располагается в верхней части ладони, прямо под основанием пальцев, и связана с эмоциональной сферой, любовными отношениями и чувствами. Прямая линия говорит о том, что эмоции находятся под контролем разума. Ее обладатели сдержаны в выражении своих чувств. Изогнутая линия показывают романтичную натуру, которая умеет открыто выражать свои чувства и эмоции.

Линия головы: интеллект и мышление

Линия головы начинается под указательным пальцем и указывает на интеллектуальные способности, креативность и подход к жизни. Она может быть прямой, изогнутой или двойной, а ее направление и форма могут многое рассказать о мышлении и поведении человека. Прямая линия указывает на логический и рациональный ум. Изогнутая – признак креативности, творческого потенциала. А вот двойная линия говорит о двойственности мышления, способности видеть ситуацию с разных сторон.

Линия судьбы: карьера и жизненный путь

Линия судьбы проходит вертикально по центру ладони и связана с профессиональной жизнью и судьбой. Она может быть четкой и прямой или прерывистой и изогнутой, и ее направление и форма многое расскажут о карьерном пути и жизненном предназначении.

Кстати, не у всех людей она выражена, и это может говорить о более свободном и неординарном жизненном пути. Четкая и прямая линия судьбы может указывать на успешную и стабильную карьеру и целеустремленность, а прерывистая или изогнутая – свидетельствовать о трудностях или изменениях в карьере.

Линия Аполлона: счастье и удача

Линия Аполлона проходит параллельно линии судьбы, под безымянным пальцем, и отражает успех, признание и самореализацию.

Четкая линия свидетельствует о ярко выраженном таланте и возможностях достижения успеха. Разрыв или слабая линия может указывать на трудности в самовыражении. А если линия отсутствует, это может говорить о том, что человек больше ориентирован на внутреннюю гармонию, чем на внешнее признание.

Хиромантия – не точная наука, а лишь инструмент для самопознания и личностного роста, который может помочь людям лучше понять себя и окружающий мир. Линии на ладонях не являются строгим предсказанием будущего.

